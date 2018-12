Kreativita migrantov nemá hraníc: Dvojica preplávala Gibraltár neuveriteľným spôsobom

Dvojicu zachránili po telefonáte z Maroka španielskym záchranárom. Volajúci upozornil, že dve neplnoleté osoby sa plavia na pneumatike z nákladného vozidla v zálive Algeciras, uviedol hovorca pobrežnej stráže. Tá zmobilizovala záchranné plavidlo a upozornila všetky lode v oblasti. Migrantov na pneumatike zbadala posádka trajektu a zavolala pobrežnú stráž. Ich národnosť a vek zatiaľ nie sú známe. Previezli ich do prístavu Algeciras.

Gibraltársky prieliv je v najužšom bode široký 14 kilometrov, pripomína agentúra AP. Zvyšuje sa počet Maročanov a migrantov zo subsaharskej Afriky, ktorí sa chcú dostať do Španielska - či už cez more alebo sa pokúšajú preniknúť do španielskych enkláv Ceuta a Melilla, ktoré sa nachádzajú v Maroku a sú jedinými európskymi územiami v Afrike.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uvádza, že cez more prišlo v tomto roku do Španielska približne 51.000 migrantov a viac ako 750 ďalších pri takomto pokuse zahynulo alebo sú nezvestní.