Česká opozícia preniesla boj proti mne na pôdu Európskeho parlamentu, tvrdí Babiš

Europoslanci veľkou väčšinou schválili aj to, aby eurokomisia vymohla navrátenie všetkých neoprávnene vyplatených prostriedkov z európskeho rozpočtu pre firmu Agrofert. Na otázku novinárov, ako vníma uznesenie europarlamentu, Babiš poznamenal, že občanom Česka treba povedať, o čo vlastne ide. "Naša opozícia po tom, ako neuspela s kampaňou proti mne v Českej republike, tak to preniesla na Európsky parlament. Musím sa smiať, keď niektorí europoslanci tvrdia, že to poškodzuje dobré meno krajiny. To oni poškodzujú dobré meno," vysvetli situáciu premiér a neváhal vymenovať mená niektorých českých europoslancov, ktorí tak podľa neho konajú.

Babiš zároveň upozornil, že v stredu bolo v pléne EP počas rozpravy o tejto situácii z celkového počtu 751 iba zhruba 30 zákonodarcov, z toho 19 českých a z tých sa 15 ujalo slova. "Verejne kopú do českého premiéra a poškodzujú dobré meno Českej republiky a je to všetko iba mútenie vody bez reálneho základu," dodal. Premiér pripomenul, že v tejto otázke je pre jeho vládu partnerom Európska komisia, ktorá komunikuje s ministerstvom financií. Zároveň ako lživé označil tvrdenia, ktoré počúva od štvrtkového rána, že EÚ pozastaví eurodotácie pre Česko. "Sú to dezinformácie," zdôraznil.

Podľa jeho slov je dôležité, že sa táto otázka rieši priamo s eurokomisiou, pričom česká strana otvorene spolupracuje. Babiš za "záhadnú" označil skutočnosť, že minulý týždeň do viacerých popredných európskych denníkov "unikol" dokument z dielne Európskej komisie zaoberajúci sa jeho možným konfliktom záujmov. Premiér zopakoval, že za týmto "divadlom" stojí česká opozícia, ktorá zneužíva europarlament na boj proti jeho osobe.

Pripomenul, že český parlament prijal "Lex Babiš", čiže zákon zameraný proti nemu, pričom on zareagoval a ním založenú firmu odovzdal v roku 2014 do zvereneckého fondu a už s ňou nemá nič spoločné. Babiš zároveň uviedol, že česká vláda sa začiatkom budúceho týždňa bude touto otázkou zaoberať a prijme potrebné závery.​