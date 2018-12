Babiš v konflikte záujmov: Eurokomisia mu núka tri možnosti na vyriešenie problému s dotáciami

Andrej Babiš

PRAHA - Eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger ponúkol českému premiérovi Andrejovi Babišovi tri možnosti, akými by sa mohol vyhnúť konfliktu záujmov v súvislosti s firmou Agrofert. Mal by sa od Agrofertu odstrihnúť, alebo nezasahovať do rozhodnutí spojených s dotáciami, alebo koncern prestane brať dotácie. Vyplýva to z neverejného listu Oettingera, z ktorého citoval v sobotu večer český týždenník Respekt.