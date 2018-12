Ruska obvinená zo špionáže sa priznala k sprisahaniu proti USA: Moskva obvinenia odmieta

Na súde vo Federálnom dištrikte Kolumbia Butinová uviedla, že pracovala na základe pokynov ruského občana a jej úlohou malo byť nadväzovať neoficiálne vzťahy s vplyvnými občanmi Spojených štátov. Butinovej právny zástupca podľa agentúry Bloomberg vyhlásil, že jeho mandantka je pripravená spolupracovať s vyšetrovateľmi. Ak by súd uznal, že ruská občianka sa priznala a spolupracuje v dostatočnej miere, hrozí jej podľa agentúry päť rokov väzenia.

Ešte predtým americké médiá uviedli, že v prípade spolupráce by obžalovanej mohlo hroziť najviac pol roka väzenia a následná deportácia do Ruska. Spomínaným občanom Spojených štátov, ktorý Butinovej údajne pomáhal dostať sa k vysokopostaveným americkým politikom, je podľa CNN politický konzultant Republikánskej strany Paul Erickson. Agentúra AP prednedávnom napísala, že 56-ročný Erickson udržiaval s Butinovou osobné styky a dokonca s ňou žil. Vyšetrovatelia majú vraj podozrenie, že Ruska používala k prenikaniu do amerických politických štruktúr aj sex.

Pokiaľ ide o Rusa, ktorý Butinovú podľa jej slov riadil, malo by podľa CNN ísť o Alexandra Toršina, ktorý bol v rokoch 2001-2015 poslancom Rady federácie a koncom novembra tohto roku oznámil, že sa vzdáva postu námestníka guvernérky ruskej centrálnej banky (Bank Rossiji). Toršin je údajne blízky Putinov spolupracovník.

Americká prokuratúra Butinovú viní z toho, že sa pokúsila infiltrovať do amerického Národného združenia držiteľov zbraní (NRA), ktoré má podľa agentúry Reuters úzke väzby na niektorých republikánskych politikov vrátane prezidenta Donalda Trumpa. Moskva tvrdí, že obvinenia vznesené voči Butinovej sú vymyslené a že jej zatknutie v júli tohto roku bolo motivované záujmami americkej vnútornej a zahraničnej politiky.​