Spovede obetí najhoršieho sériového vraha Ruska: FOTO Je to netvor, mali by ho popraviť

Oblastný súd v Irkutsku uznal v pondelok Michaila Popkova za vinného z vrážd 56 ľudí, ktoré spáchal v rokoch 1992 až 2007. Bývalého policajta, pochádzajúceho zo sibírskeho mesta Angarsk, zadržali v roku 2012 vo Vladivostoku. Angarského maniaka, ako ho prezývali, vtedy odsúdili na doživotie za zavraždenie 22 žien a ďalšie dva pokusy o vraždu. K ďalším zločinom sa začal postupne priznávať vo väzení.

Zdroj: Foto: YT

Prebudenie v márnici

Jednou z jeho obetí bola aj Svetlana, ktorá má dnes 37 rokov. MailOnline zverejnil jej spoveď o osudnom dni, kedy sa odohrala nočná mora, ktorej sa dodnes nevie zbaviť. Všetko sa začalo nevinne. Vracala sa domov v zime, keď sa pri nej zastavil policajt na aute a ponúkol jej odvoz. "Myslela som si, že je bezpečné ísť s policajtom. Bola som premrznutá od hlavy až po päty, takže som jeho ponuku prijala," uviedla Svetlana.

Michail Popkov s dcérou. Zdroj: Channel 1, NTV

Namiesto toho, aby zastavil pri jej dome, však iba prešiel okolo a odviezol ju do lesa. Potom si spomína na to, ako jej búchal hlavu o strom, strhol z nej šaty a nechal ju úplne nahú. Počas útoku plakala. "Triasla som sa... chcel ma znásilniť. Bol ako nemý, neodpovedal na nič. Nepovedal nič," tvrdí Svetlana, ktorá si spomína, ako sa jej podarilo zdvihnúť a utekať k jeho autu, kde dúfala, že budú aj kľúče. Podarilo sa mu ju však dobehnúť. Neskôr ju opäť napadol a predpokladal, že je mŕtva.

Zdroj: Channel 1, NTV

"Potom už viem len to, že som sa zobudila v márnici. Bola mi strašná zima. Prebudila som sa, sadla som si a zbadala štítok na prste mŕtvoly vedľa mňa," vysvetlila Svetla s tým, že znova upadla opäť do bezvedomia a prebrala sa až neskôr v nemocnici. Hlboko traumatizovaná nedokázala lekárom povedať ani svoje meno či vek. Do záznamov je preto napísali, že má 25. Útok monštra jej pridal niekoľko rokov.

Svetlana Misjavitčusová Zdroj: profimedia.sk

Pri napadnutí jej Popkov vytrhal polovicu vlasov a bola paralyzovaná na jednej strane tela. Keď ju o niekoľko mesiacov z nemocnice prepustili, jej vlasy zosiveli. "Môj mozog bol poškodený," povedala Svetlana, ktorá tvrdí, že nikdy nedokázala prekonať to, čo jej urobil. Navyše musela užívať lieky na sifylis, hoci predtým bola panna, takže bolo zjavné, kto ju nakazil. "Nevedela som chodiť ani hovoriť. Musela som sa to všetko naučiť znova od začiatku. Trvalo to dva alebo tri mesiace. Koktala som a stále koktám," dodala.

Svetlana Misjavitčusová ako tínedžerka. Zdroj: profimedia.sk

Keď sa Popkov konečne dostavil na súd, jeho zjav Svetlanou otriasol. "Bol spútaný. Znovu som nedokázala ani chodiť. Nepovedal mi nič, keď ma videl na súde. Nežiadal, aby som mu odpustila. Nič... Bola som šokovaná množstvom jeho obetí. Nezaslúži si žiť. Keby nie jeho, mala by som normálny život, mala by som rodinu, deti. Ale takto. Žijem len vďaka liekom. Vôbec nič neľutuje. Je to netvor," hovorí Svetlana.

Na hrôzu sa snažila roky zabudnúť

Ďalšou obeťou, ktorá prežila, je Jevgenija Protasovová (36). Vo vyhlásení prečítanom jej advokátom povedala: "Stalo sa to v júli 1999, keď som mala 18 rokov. Môj priateľ ma pozval do reštaurácie a rozišli sme sa o polnoci." Dvojica sa pohádala a nakoniec išla tínedžerka domov sama. Rovnako ako pri Svetlane aj jej policajt ponúkol odvoz. Bol oblečený v civile, ale ukázal jej preukaz. Popkov opakovane používal túto taktiku. Niekedy nosil uniformu a dokonca využil svoje vlastné zločiny vo svoj prospech, keď ženám tvrdil, že bude dobré, ak ich odvezie policajt, pretože vonku vyčíňa znásilňovač a sériový vrah.

Jevgenija Protasovová Zdroj: profimedia.sk

Namiesto toho, aby však Popkov zastavil pri jej dome, dupol na plyn. Jevgenija začala kričať a nevedela, čo má robiť. Udrel ju do hlavy tak silno, až upadla do bezvedomia. Pamätá si, ako ju odviezol do lesa, vyšiel von z auta a snažil sa vytiahnuť von aj ju. Vtedy ju do hlavy udrel ešte raz. Jevgenija pochopila, že ak neujde, tak ju zabije, takže pozbierala zvyšky síl, zhodila z nôh topánky na podpätkoch a vyštartovala. Nebola však dostatočne silná na to, aby mu unikla, keďže bola zranená. Keď ju chytil, udrel ju do hlavy a to je jej posledná spomienka na strašný zážitok. Potom sa prebudila až v nemocnici v Irkutsku. Neskôr sa od matky dozvedela, že ju našli hubári. Popkov ju znásilnil a myslel si, že ju aj uškrtil, ale zázračne sa prebrala k životu. Dodnes jej zostala jazva na krku.

Mladá žena sa snažila zabudnúť na všetko utrpenie. O 13 rokov neskôr, keď Popkova zatkli, ho ale okamžite spoznala. Vtedy sa rozhodla, že nepôjde na políciu, pretože sa to stalo už dávno a nikto by ju nepočúval. Nakoniec ju však vyšetrovatelia sami kontaktovali, keď sa dostali k správe o starom útoku. Počas konfrontácie potvrdila, že je to šialenec, ktorý ju napadol, znásilnil ju a snažil sa ju zabiť. "Prečo som toľko rokov mlčala? Mám skvelú rodinu - som vydatá, mám syna a dcéru. Nikdy som svojmu manželovi nepovedala, čím som si prešla, ale musím povedať, že žijem pod veľkým vnútorným tlakom. Ten príbeh sa jednoducho nevyparil," objasnila svoje konanie Jevgenija.

Nakoniec o ňom porozprávala nielen polícii, ale aj manželovi. "Šla som na súd, pretože mi to pomohlo zbaviť sa môjho utrpenia. Žila som s ním už veľa rokov a teraz sa cítim oveľa lepšie. Napriek tomu musím povedať, že v mojom srdci je stále obrovská bolesť. Neviem si predstaviť, že sa jedného dňa úplne uzdravím," uviedla. "Keď som sa na neho pozrela, cítila som sa znechutená, sedel za mrežami, taký malý a chudý. Vtedy bol silný a zdravý. Nechcem vedieť, že toto zviera bude žiť. Mal by byť popravený, zastrelený," dodala.