Rok 2019 ponúka nádherné vesmírne divadlo aj Slovákom: Už o pár hodín príde prvá perla

Hneď na začiatku roka bude k videniu meteorický roj Kvadrantidy, ktorý vyvrcholí v noci z 3. na 4. januára. Pri jeho sledovaní nebude vôbec rušiť Mesiac, tento rok by mali byť najlepšie pozorovacie podmienky do roku 2022. Najmä v ranných hodinách v piatok 4. januára by mohlo zažiariť až 80 meteorov za hodinu, uviedli už skôr ASÚ AV ČR a ČAS.

Noci okolo 13. augusta potom budú patriť najznámejšiemu roju Perzeidy a 14. decembra bude mať maximum ďalší roj Geminidy. V prvých týždňoch roka budú môcť ľudia vidieť na rannej oblohe pred východom Slnka veľmi jasný objekt - planétu Venušu v úlohe Zorničky. Po Slnku a Mesiaci je Venuša najjasnejším objektom na oblohe.

Ilustračné foto Zdroj: TASR - Dano Veselský

V januári, konkrétne v pondelok 21. skoro ráno, bude tiež možné vidieť posledné úplné zatmenie Mesiaca v tejto dekáde. Potrvá hodinu a dve minúty.

Okrem toho tento rok bude k videniu tiež čiastočné zatmenie Mesiaca v noci zo 16. na 17. júla. Aj tento úkaz bude pozorovateľný v celom svojom priebehu. Planéta Merkúr prejde pred slnečným kotúčom 11. novembra popoludní. Takýto jav možno sledovať zhruba len trinásťkrát za storočie.