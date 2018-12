Smrť mladej Viktorije (†14) odkrýva nechutné tajomstvá: Agresívny Slovák, násilný otčim

Viktorija Sokolova, ktorej rodičia pochádzajú z Litvy, sa stratila 11. apríla. Na druhý deň ju našiel okoloidúci mŕtvu v miestnom parku. Niekto ju znásilnil, dobil na smrť a polonahú nechal ležať v blízkej vzdialenosti od miesta, kde bývala. Táto brutálna vražda šokovala miestnu komunitu. Z hrozného zločinu bol obvinený len 16-ročný chlapec. Ten však vinu odmieta.

Koncom novembra sa začal súd s obvineným chlapcom, ktorý vinu odmieta. Na súde vypovedala aj matka a nevlastný otec zavraždenej. Ukázali sa nové skutočnosti.

Výpoveď matky znepokojuje

Matka mladej Viktorije, Karolina Valantinienová, nevie dobre po anglicky, preto mala na súde tlmočníka. Pred súdom písali média o Viktoriji ako o malom anjelovi, ktorý rodine spestril životy a dal mu zmysel. Ukázalo sa však, že Viktorija, nebola taká nevinná. Pre svojich rodičov mala byť dokonca problémová a niekoľkokrát utiekla z domu.

„S mojou dcérou som mala veľký problé. Fajčila, spala s mužmi. Dokonca fajčila aj marihuanu a pila. Bola zlé dieťa," povedala mama na súde. Zhoršila sa jej aj školská dochádzka a vedenie školy povedalo rodičom, že musia urobiť drastické opatrenia. Hovorí sa, že Viktorija ostávala do 4 rána so starším mužom z východnej Európy.

Viktoriju poslali do Írska za svojím biologickým otcom, odkiaľ sa vrátila vo februári. Iba dva týždne po návrate znovu ušla z domu. Keď sa vrátila 10. marca, nahnevaná matka spálila jej oblečenie a zabavila iPhone. Matka potvrdila, že Viktorija ukradla z kreditnej karty 250£ predtým, než na 6 dní zmizla. Pri krížovom výsluchu sa zistilo, že dievča, ktoré malo prvý kontakt so sociálnymi pracovníkmi v júni minulého roka, keď ušlo, tak zablokovalo mamu na sociálnych sieťach, aby ju nekontaktovala.

Matke vraj aj prekážal Slovák, s ktorým začala Viktorija chodiť minulú jeseň. „Bol drzý, drsný a neprijemný,“ povedala. „Mal na ňu veľmi zlý vplyv. Mali sme prerezané pneumatiky a rozbité okná. Nebáli sme sa len o Viktoriju, ale aj o našu bezpečnosť," povedala mama Viktorije.

Štyri dni pred smrťou ukradla z otcovej kreditky ďalších 250£. Viktorijina matka informovala aj políciu, no nakoniec svoju dcéru našla na detskom ihrisku. Keď ju chcela odviesť domov, Viktorija začala byť agresívna, došlo aj k fyzickej konfrontácii a od matky ušla.

Dievčinu zatkla polícia na druhý deň a po vypočutí strávila noc v detskom domove. Sociálni pracovníci odviedli Viktoriju domov 10. apríla večer. „Odmietala s nami komunikovať a ihneď išla do svojej izby. Išla som za ňou a pokúsila som sa s ňou rozprávať, ale bola celý čas na telefóne a nepovedala mi ani slovo. Keď bol čas ísť spať, vrátila som do jej izby a naposledy ju pobozkala," povedala zdrvená mama na súde.

Na druhý deň, pred odchodom do práce, ju ešte skontrolovala. Matka sa domov vrátila o 17. hodine. Viktorija sa mala vrátiť do 21. hodiny. Keď sa večer nevrátila, mama opäť kontaktovala okolo 21:20 políciu a dúfala, že ju budú hľadať. Viktorija sa nevrátila do rána, kým išla jej matka do práce.

Až okolo obedal jej zavoli policajti a oznámili jej hroznú správu. Tínedžerka bola dobitá na smrť neďaleko miesta, kde bývala. Jej polonahé telo sa našlo prehnuté cez lavičku krátko pred siedmou hoidnou ráno.

Nové dôkazy ukazujú aj na otčima

Nové šokujúce informácie priniesli forenzní technici. V odpadkovom koši v parku našli nohavice a spodnú bielizeň nebohej Viktorije. Na nohavičkách našli biologické stopy vo forme spermií Saidasa Valentinasa, nevlastného otca obete. DNA analýza potvrdila, že pravdepodobnosť, že sú to stopy niekoho iného, ako Valentinasa, je jednu k miliarde. Nie je ale s určitosťou jasné, ako sa tam zvyšky spermií dostali.

Obvinený 16-ročný mladík priznal, že mal pohlavný styk s obeťou na lavičke, na ktorej sa našla jej mŕtvola, v tú noc, keď bola zavraždená. Jeho spermie sa našli taktiež na mieste činu s rovnakou určitosťou ako nevlastného otca Viktorije.

Forenzní vedci neboli schopní s určitosťou povedať, či bol sex dobrovoľný, alebo k nemu došlo až po smrti. Takisto neboli schopní povedať, či ju zavraždil obžalovaný. Oblečenie obete bolo poškodené ťahaním tela tvárou dolu. Topánky obete sa našli v blízkom jazere. Nepatrné stopy DNA, ktoré sa našli, tiež nepatrili obžalovanému.

Na súde prišlo k ohromujúcemu obvineniu. Obhajca mladíka obvinil Karolinu a Saidasa Valentinasovcov, že sú zodpovední za smrť svojej dcéry. Obhajca tvrdí, že matka napadla svoju dcéru po poslednej krádeži. Zbila ju a začala ju škrtiť. Matka tvrdí, že nikdy žiadne násilie voči nej nepoužila.

Pri výsluchu Saidasa Valentinasa padali ďalšie obvinenia. Advokát tvrdil, že Viktorija sa svojho otčima bála. Valentinas bol nahnevaný, že mu Viktorija ukradla peniaze. V ten osudný večer ju údajne našiel v parku, Viktoriju znásilnil a následne zavraždil. Viktoriju niekto dobil na smrť, utrpela 20 tupých rán, niektoré aj nástrojom podobnému kladivu. Valentinas odmietol, že by znásilnil a zavraždil svoju nevlastnú dcéru. Súdne pojednávanie bude pokračovať, informuje Express and Star.