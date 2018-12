Dvaja senátori USA protirečia Trumpovi: O spoluvine princa Salmána v prípade Chášukdží nepochybujú

"Nemám žiadnu pochybnosť, že korunný princ nariadil túto vraždu a bol informovaný o celej situácii," povedal novinárom šéf senátneho výboru pre zahraničné vzťahy Bob Corker po tom, ako riaditeľka americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) krátko informovala malú skupinu senátorov.

Senátor Lindsey Graham uviedol, že len "zámerne slepý" by nedospel k záveru, že to bolo zorganizované osobami podriadenými korunnému princovi. Bude sa usilovať o to, aby Senát hlasoval o rezolúcii, ktorá by označila Salmána za spoluvinníka v prípade vraždy saudskoarabského novinára. Graham taktiež uviedol, že nemôže podporovať predaj zbraní do Saudskej Arábie, pokým bude korunný princ pri moci.

Prezident Trump sa vyjadril, že zastavenie predaja zbraní by iba pomohlo krajinám ako Čína a Rusko, pripomína agentúra AP. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v sobotu uviedol, že neexistujú "priame dôkazy", ktoré by spájali princa Salmána s vraždou Chášukdžího.

Denník The Wall Street Journal len niekoľko hodín predtým zverejnil prísne utajenú správu CIA. Podľa nej princ poslal šéfovi tímu, ktorý vykonal novinárovu vraždu, minimálne 11 krátkych textových správ, a to v priebehu niekoľkých hodín pred a po čine.

Novinár Chášukdží žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre americký denník The Washington Post. Zmizol 2. októbra po tom, čo vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr priznala, že bol úkladne zavraždený.

Zodpovednosť za vraždu sa neoficiálne pripisuje vplyvnému korunnému princovi Salmánovi. Saudskoarabskí činitelia však označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci. Saudská Arábia predstavuje pre Spojené štáty kľúčového spojenca v oblasti Blízkeho východu.