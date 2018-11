Taliansko sa pridalo k odmietajúcim: Podpísať pakt OSN do Marrakéšu nepôjdeme, vyhlásil Conte

Dôvodom je, že vláda prenechala rozhodnutie, či dohodu podporiť alebo nie, parlamentu a zákonodarcovia nebudú o záležitosti diskutovať pred stretnutím v Marrákeši. Oznámenie prišlo deň po tom, čo vicepremiér a minister vnútra Matteo Salvini, zástanca prísneho prístupu k migrácii a líder krajne pravicovej strany Liga Severu (LN), vyhlásil, že je "absolútne proti" tomuto paktu.

Jeho postoj protirečil tomu, čo premiér Conte povedal v prejave v OSN v septembri, pripomenula tlačová agentúra DPA. "Jav migrácie, ktorému čelíme, si vyžaduje prepracovanú, mnohoúrovňovú, ako aj krátkodobú, strednodobú a dlhodobú reakciu medzinárodného spoločenstva ako celku. Opieram sa o to, že podporujeme Globálny pakt o migrácii a utečencoch," uviedol vtedy Conte.

Stredajšie vydanie novín Corriere della Sera scharakterizovalo Salviniho odmietnutie paktu OSN ako postoj, ktorý podkopáva Conteho medzinárodnú dôveryhodnosť. Noviny položili otázku: "Akú váhu má slovo premiéra?" Globálny pakt OSN má podporiť medzinárodnú spoluprácu, vďaka ktorej by bola migrácia "bezpečná, riadená a regulárna" a ktorá by zároveň pomáhala bojovať proti prevádzačstvu ľudí, spravovať hranice a chrániť ľudské práva migrantov.

Salvini vyhlásil, že pakt obmedzuje štátnu suverenitu a dáva "ekonomických migrantov na tú istú úroveň ako politických utečencov". Pakt nie je právne záväzný a netýka sa utečencov, napísala agentúra DPA. Pakt OSN už odmietlo niekoľko ďalších krajín: Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Austrália, Bulharsko, Chorvátsko, Izrael, Švajčiarsko a USA. Osobitná zástupkyňa OSN pre medzinárodnú migráciu Louise Harbourová v utorok povedala, že je "úplne absurdné" bojkotovať dohodu pre nesúhlas s migráciou.

To, či je niekto za alebo proti migrácii, nie je rozhodujúce pre podpísanie alebo nepodpísanie dohody, uviedla Harbourová. "Migrácia je záležitosť. Nie je to zlá záležitosť, nie je to dobrá záležitosť. Je to záležitosť," dodala. "Dobré je to, že je tu snaha zvládnuť ju čo najlepšie spoločne. Zlé je neurobiť nič a nechať ju rozvinúť sa chaotickým, nebezpečným a nezvládnuteľným spôsobom," povedala novinárom v New Yorku.