Na slávnej Fifth Avenue končí ikona obchodných domov: Jej výklady obdivovali celé davy ľudí

NEW YORK - Obchodný dom Lord & Taylor bol po desaťročia lídrom vo vytváraní vianočnej atmosféry na slávnej nákupnej ulici v New Yorku. Na jeho výklady s vianočnými aranžmánmi sa chodievali pozerať tisíce ľudí z celého sveta a ostatné obchodné domy v okolí sa mu vždy snažili konkurovať. Tieto Vianoce sa tak stane naposledy. Lord & Taylor oznámil, že v januári z prominentnej adresy odíde.

"Od momentu, keď pred viac než storočím otvorila svoje dvere, bola budova Lord & Taylor na Piatej Avenue na Manhattane symbolom tradičného predaja," napísal denník The New York Times a pripomenul, že s majestátnym oblúkom a medenou rímsou nad vchodom bol tento obchod chrámom mestského obchodovania. Budova bola vyhlásená aj za pamiatku mesta New York.

Lord & Taylor na Piatej Avenue bol rovnako slávny aj pre svoje vianočné výklady. Začalo sa to v roku 1938, keď nebol v New Yorku na Vianoce sneh. Lord & Taylor preto nainštaloval sneženie priamo do svojich výkladov a stal sa pionierom pohyblivých aranžmánov vo výkladoch. "Po generácie pomáhal Lord & Taylor na Piatej Avenue definovať Vianoce v New Yorku. Bol to prvý obchodný dom v meste, ktorý zmenil svoje veľké výklady na živé, teatrálne sviatočné expozície. Turisti sa v zástupoch chodili pozerať na očarujúce lesy, perníkové paláce a zasnežené mestá," napísala agentúra AP.

Lord & Taylor na Piatej Avenue končí pre pokles tržieb a potrebu lepšie sa prispôsobiť súčasnému trendu, predaju cez internet. Jedenásťposchodový obchodný dom na jednej z najdrahších ulíc sveta už nezapadá do jeho plánov. Obchodný dom založili bratranci, Angličania Samuel Lord a George Washington Taylor v roku 1826. Po vystriedaní niekoľkých adries sa v roku 1914 rozhodli pre Piatu Avenue. Obchodný dom tam otvárali hrou na organ a prilákali 75.000 ľudí.

So zväčšujúcim sa objemom predaja cez internet obchody a nákupné centrá po celej krajine zvažujú ako využiť svoje priestory. Mnohé už premenili obchody na horolezecké centrá, kiná a školy. Iné sú prázdne, napísal The New York Times. Desiatky svojich nákupných centier už zatvoril aj ďalší velikán na poli amerických nákupných centier Macy`s. Svoju hlavnú budovu na Manhattane, neďaleko od Lord & Taylor, si však zatiaľ ponecháva.