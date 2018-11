VIDEO Panika v Česku: Diviak sa vybral na nákupy do mesta, demolácia obchodu a zranená žena

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Po Českých Budějoviciach v sobotu pobehoval dezorientovaný diviak lesný, ktorý v rámci svojich potuliek po centre siedmeho najväčšieho mesta Českej republiky zavítal okrem iného aj do obchodu s keramikou a darčekovými predmetmi.

Ako uvádza Česká televízia (ČT), diviak prerazil dvere do obchodu a pred zrakmi zdesených predavačiek a zákazníkov sa preháňal po obchode. Zviera zlikvidovalo všetko, čo mu stálo v ceste a po piatich minútach z obchodu zase vybehlo, pričom na ulici pred obchodom zrazilo ženu, ktorú museli previezť na ošetrenie do nemocnice.

"Bežal tadiaľto okolo zrkadla do postele, v posteli sa vyváľal, potom bežal dozadu do obchodu, tam sa otočil a bežal zase naspäť," povedala pre ČT Květa Krutinová, predavačka v obchode s keramikou. Dráma s diviakom v centre mesta sa skončila až po tom, ako sa ho policajtom podarilo zahnať do polí neďaleko mesta.