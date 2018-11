EXKLUZÍVNE FOTO a VIDEO Slovák v centre streľby v USA: Black Friday sa zmenil na horor!

Streľba v nákupnom centre v New Jersey

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Paľba v obchodnom dome

NEW JERSEY - V nákupnom centre The Mills at Jersey Gardens v New Jersey vydesila ľudí streľba. Minimálne jeden človek bol postrelený. Prišli po neho do predajne Tommy Hilfiger, kde ho vzali policajti do sanitky na nosidlách. Bol strelený do brucha. Náhodným svedkom incidentu sa stal náš fotograf.