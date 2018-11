Vďačný svojej alma mater: Miliardár Bloomberg daruje svojej univerzite tučný balík peňazí

Bloomberg zrejme najštedrejší dar americkej vysokej škole zdôvodnil tým, že on sám mal "šťastie", že túto elitnú univerzitu mohol absolvovať vďaka študentskej pôžičke a práci v kampuse. "Môj diplom mi otvoril dvere, ktoré by inak zostali zatvorené a umožnili mi žiť americký sen," napísal 76-ročný Bloomberg v článku pre New York Times. Elitné univerzity stoja v USA viac ako 50.000 dolárov ročne, čo je pre mnohých mladých ľudí neprekonateľná prekážka.

Bloomberg prvýkrát daroval peniaze Univerzite Johnsa Hopkinsa už rok po jej absolvovaní - v tom čase to bolo päť dolárov. Ním darovaná suma medzičasom narástla na 1,5 miliardy dolárov. Teraz k nej pribudne spomínaných 1,8 miliardy dolárov. V tejto súvislosti Bloomberg zdôraznil, že samotné darcovstvo nestačí a študentov musí viac podporovať vláda.

Bloomberg, ktorý sa narodil rodičom zo strednej triedy, zbohatol ako investičný bankár a neskôr ako zakladateľ rovnomennej finančnej tlačovej agentúry. V rokoch 2002-2013 bol v poradí 108. starostom mesta New York.