Babiš i jeho exmanželka prehovorili: Tvrdý odkaz novinárom, chorého syna zneužili

Bývalá manželka českého premiéra Andreja Babiša Beata vo videu odvysielanom v nedeľu večer TV Nova odsúdila novinárov servera Seznam Zprávy Sabinu Slonkovú a Jiřího Kubíka za to, že skrytou kamerou natáčali vo Švajčiarsku rozhovor s jej chorým synom. Ich reportáž považuje za útok na ich súkromie. Premiér Andrej Babiš ten istý deň na svojom facebookovom profile uviedol, že so synom sa stretol v sobotu v Ženeve, informovali Novinky.cz.

"Ako matka Andreja Babiša mladšieho cítim zásadnú povinnosť vyjadriť sa ku škandalóznemu útoku proti súkromiu môjho syna a mňa. Napriek tomu, že som reportérov Slonkovú a Kubíka výslovne upozornila na to, že môj syn je chorý a preto rozhovor s ním nepripadá do úvahy, urobili to, že skrytou kamerou rozhovor so mnou a mojím synom natočili a zverejnili," povedala po slovensky Beata Babišová.

Po týždni tak zareagovala na reportáž spomínaných novinárov, v ktorej Babišov syn Andrej povedal, že bol proti svojej vôli odvezený na polostrov Krym anektovaný Ruskom. Premiér podľa svojho syna chcel, aby zmizol z Česka kvôli vyšetrovaniu dotácií pre farmu Čapí hnízdo.

Babišová mala výhrady aj k forme rozhovoru: "Tento rozhovor sugestívnymi otázkami viedli tak, aby vyznel v neprospech Andreja Babiša staršieho a škandalizácii našej rodiny. Ako matka chorého syna tento postup novinárov Slonkovej a Kubíka striktne odsudzujem a žiadam všetkých slušných novinárov, aby sa k tejto nehoráznej kampani nepripájali. A ďalej neubližovali mojim deťom a celej našej rodine."

Tým, že bola zverejnená adresa ich bydliska vo Švajčiarsku, obaja podľa Babišovej nemôžu ani slobodne vyjsť na ulicu. V reportáži servera Seznam Zprávy však nijaká adresa nezaznela a o Ženeve písal až neskôr premiér Babiš na sociálnej sieti, pripomínajú Novinky.cz.

Beata Babišová vyzvala novinárov, aby rešpektovali súkromie a ju a jej syna ďalej neobťažovali. Zároveň požiadala advokátov "o ochranu práv celej našej rodiny. Ešte zvlášť žiadam pani Slonkovú a pána Kubíka, ktorí po mesiaci zase prišli do domu, kde bývame, 16. novembra 2018, aby nás už neobťažovali, pretože hovoriť s nimi už nebudeme."

Návšteva Babiša

Premiér Babiš v nedeľu na Facebooku informoval, že deň predtým bol navštíviť svojho syna Andreja a jeho matku, aby si vypočul, ako prežívajú posledné dni. "Už pochopili, ako ich novinári zneužili. Že sa snažia zneužiť môjho chorého syna a postaviť ho proti mne," napísal Babiš.

Odmietol tvrdenia, že sa so synom nevidel od svojej svadby s Monikou Babišovou pred 1,5 rokom: "Stretli sme sa odvtedy niekoľkokrát a v Ženeve som bol za ním druhýkrát. Včera sme spolu strávili asi päť hodín, rozprávali sa a hrali šach. Je to už dlho, čo sme (ho) spolu naposledy hrali."

Babiš ďalej uviedol, že aj pod mediálnym tlakom ďalej pracuje: "V tejto mediálnej hystérii sa samozrejme úplne stratilo, že som pracoval pre našu krajinu ako obvykle. Napriek tomu šialenému stresu."

V rozhovore, ktorý v nedeľu večer odvysielala TV Nova, Babiš okrem iného povedal, že s nápadom na Čapí hnízdo prišla jeho staršia dcéra Adriana. Zdôraznil, že farmu sám nikdy nevlastnil. Jeho syn bol v čase, keď k prevodu akcií došlo, psychicky v poriadku a choroba sa u neho prejavila až o osem rokov neskôr. To, či bude vypovedať na polícii, nechá Babiš na ňom.

O sobotných demonštráciách proti nemu povedal: "Mňa to veľmi mrzí a je mi to ľúto, pretože ja si myslím, že tí demonštranti nemajú pravdu. Hovoria, že som eštebák, to nie je pravda, tie súdy som vyhral, s ŠtB som nikdy nespolupracoval."

Babiš zopakoval, že keby nebol v politike, o žiadnej farme Čapí hnízdo by nikto nikdy nepočul. Dotácia bola podľa neho pridelená podľa pravidiel. "Moja rodina si kúpila firmu, ktorá sa následne uchádzala o dotáciu, pretože moja staršia dcéra, ktorá má rada kone, mala priateľku, ktorá má tiež rada kone, tak vypracovala projekt. Rodina sa rozhodla, že to bude rodinná firma. Všetko to prebehlo podľa pravidiel," konštatoval Babiš.