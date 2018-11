Kritika Washingtonu sa Slovensku vyhla: USA si cenia, že v NATO sme zodpovedným partnerom

Lajčák na stretnutí zdôraznil, aké zásadné sú pre európsky kontinent a Európsku úniu transatlantické vzťahy a americkému kolegovi pripomenul aj to, že v ostatnej dobe zaznievajú z Washingtonu signály, ktoré vyvolávajú v Európe otázky a pochybnosti.

"Minister Pompeo na jednej strane povedal, že Spojené štáty naozaj majú pod týmto prezidentom pocit, že vzťahy by mali byť férové, že by obe strany mali prispievať rovnocenne a že oni na americkej strane tento pocit nemajú pokiaľ ide o výdavky na kolektívnu obranu a tiež pokiaľ ide o obchod. Zároveň však povedal, že medzi priateľmi je normálne, že sa o týchto veciach diskutuje, ale v žiadnom prípade to neznamená spochybnenie strategickej dôležitosti tohto partnerstva," povedal Lajčák.

Spojené štáty si podľa neho cenia, že Slovensko je zodpovedný člen Severoatlantickej aliancie a plní si záväzok prijatý pri vstupe do aliancie - vyčleňovať dve percentá rozpočtu na posilnenie obrany.

"To s prehľadom plníme, rovnako sa venujeme modernizácii ozbrojených síl. Toto je osobitne pre prezidenta Trumpa veľmi dôležitá téma - to, že Slovensko je v kategórii spojencov, ktorí si plnia záväzky, čo sa nedá povedať o všetkých európskych členoch aliancie," uviedol Lajčák.

Šéfovia diplomacií sa venovali aj témam ako Sýria, Irán a Severná Kórea. Pompeo vyzdvihol príspevok Slovenska do medzinárodných misií v Afganistane a Iraku, ktoré sú zamerané na boj proti terorizmu. Lajčák ocenil spoluprácu oboch krajín v boji proti kyberterorizmu.

Zdroj: TASR/AP Photo/Jose Luis Magana

Ministri sa nevyhli ani diskutovanej téme armády Európskej únie: o potrebe jej vytvorenia tento týždeň hovorili francúzsky prezident Emmanuel Macron aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Americký prezident Donald Trump tento zámer kritizoval. Minister Lajčák svojho amerického kolegu informoval, že Slovensko nie je zástancom vybudovania samostatnej európskej armády.

"Ani to nepovažujem za reálne, neverím, že by na tom bola zhoda. My chceme posilniť európsku bezpečnosť, ale predovšetkým pokiaľ ide o interoperabilitu a pokiaľ ide o to, aby sme zdroje vynakladali účelnejšie, aby sme medzi sebou lepšie komunikovali ako dnes, aby sme zlepšili mobilitu, aby sme odstránili administratívne prekážky napríklad pri prekračovaní hraníc v prípade potreby presunu vojsk, ale pre Slovensko posilňovanie európskej bezpečnosti je vždy vnímané v kontexte Severoatlantickej aliancie. Pre nás ten európsky pilier je jedným z pilierov bezpečnosti, ale ten dáždnik sa volá NATO," uviedol Lajčák.

Šéf slovenskej diplomacie je presvedčený, že voči partnerstvu medzi Bruselom a Washingtonom, ktoré je založené na zdieľaných hodnotách, cieľoch a pevne zakorenených väzbách, neexistuje v súčasnom globálnom svete alternatíva a preto musia obe strany pokračovať v dialógu a hľadaní kompromisov v obrannej i obchodnej a ekonomickej oblasti.