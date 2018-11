Trumpovi sa nepáči predstava európskej armády: Macronov návrh je urážlivý, Európa dlhuje

"Francúzsky prezident Macron navrhol, aby si Európa vytvorila vlastné ozbrojené sily, aby sa ochránila pred Spojenými štátmi, Čínou a Ruskom." "(To je) veľmi urážlivé, ale možno by Európa mala najskôr zaplatiť svoj spravodlivý podiel (do rozpočtu) NATO, ktoré Spojené štáty silne dotujú," napísal Trump vo svojom tvíte.

Tvít s týmto obsahom bol zverejnený krátko po tom, ako lietadlo s americkým prezidentom pristálo na letisku Orly pri Paríži, kde sa počas tohto víkendu uskutočnia oficiálne podujatia pri príležitosti 100. výročia podpísania prímeria a konca prvej svetovej vojny.

Táto Trumpova reakcia na tento Macronov nie raz opakovaný návrh pravdepodobne prehĺbi napätie v transatlantických vzťahoch, ktoré budú tento víkend v centre pozornosti, keďže do Paríža pricestuje 70 svetových lídrov, vrátane nemeckej kancelárky Angela Merkelovej a ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ochrana Európanov

Myšlienku vytvoriť spoločné európske ozbrojené sily a spoločný obranný rozpočet Macron opakuje od svojho nástupu do prezidentskej funkcie v máji minulého roku. "Európanov neochránime, ak sa nerozhodneme mať skutočnú európsku armádu," vyhlásil Macron rozhovore, ktorý v utorok odvysielala rozhlasová stanica Europe 1.

"Zoči-voči Rusku, ktoré je na našich hraniciach a ktoré ukázalo, že môže byť hrozbou... by sme mali mať Európu, ktorá sa dokáže ubrániť, radšej vlastnými silami, bez závislosti od Spojených štátov, a suverénnejším spôsobom."

Macron poukázal aj na to, že Európa teraz zápasí s mnohopočetnými pokusmi o zasahovanie do svojich vnútorných demokratických procesov a kyberpriestoru.

Spomenul aj USA

Bez konkretizovania Macron v rozhovore spomenul "autoritárske mocnosti, ktoré sa opäť objavujú a znova vyzbrojujú na hraniciach Európy". Vyzval Európanov, aby "sa chránili pred Čínou, Ruskom a dokonca aj pred Spojenými štátmi" pripomínajúc takto nedávne rozhodnutie Bieleho domu odstúpiť od zmluvy o jadrovom ozbrojení.

Macron sa v tejto súvislosti spýtal, kto bude v takom prípade "hlavnou obeťou", a odpovedal, že "Európa a jej bezpečnosť". Dodal tiež, že "mier v Európe je krehký".