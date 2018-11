Sarah šla s dcérou (†14) na vyšetrenie: Cestou naň si spievala, o tri dni jej zlyhali orgány

Rodičia Sarah a Nathan z anglického Devonu vychovávali tri deti. Ich 14-ročná Alice ale trpela autizmom spolu s hypermobilitou. Keďže bola Alice na časté vyšetrenia zvyknutá, cestu do nemocnice si spríjemňovala spevom či tancom. Inak tomu nebolo ani keď šla s matkou na vyšetrenie MRI, hoci ju trápila bolesť hlavy.

Rodičia Sarah a Nathan z Veľkej Británie. Zdroj: Profiimedia

„Počas vyšetrenia magnetickou rezonanciou sa jej zvýšila srdcová frekvencia, nato ale opakovane klesla. Jej krvný tlak spadol až nadol,“ spomína Sarah s tým, že bežné vyšetrenie sa tak zmenilo na nočnú moru a lekári jej povedali, aby sa pripravili na najhoršie.

Rodičia však netušili, že to najhoršie príde už o pár hodín. Sarah tvrdí, že napriek tomu, že jej dcéru bolela hlava, cestou k lekárovi si ešte veselo pospevovala a smiala sa. No ako lusknutím prstov bolo všetko inak.

Keďže Alice trpela autizmom a hypermobilitou, lekári jej dali pred vyšetrením anestetiká. Žiaľ, dievčatko následne skončilo v umelom spánku. Po uplynutí troch dní jej zlyhali orgány a bola odpojená od prístrojov.

Alice Slomanová (†14) Zdroj: Profiimedia

Sarah pre britský denník povedala, že si myslí, že za náhle úmrtie jej dcéry môže do istej miery aj hormonálna liečba, ktorú musela za posledné roky absolvovať. „Išla do nemocnice, spievala si, smiala sa a bola šťastná. A odrazu už neprišla napäť domov,“ hovorí zronená matka. „Niekedy nedokážem uveriť, že je to pravda,“ dodala.

Rodičia teraz čakajú na výsledky pitvy, aby zistili, čo bolo príčinou Alicinho úmrtia. Vyšetrovanie vedie aj dotknutá nemocnica Torbay.