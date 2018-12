Šokujúca štatistika: Priemerná slovenská domácnosť má päťnásobne viac peňazí než milionár

BRATISLAVA – Slovenský milionár je konzervatívny voči svetu, no priekopnícky voči zvyšku Slovákov. Investičné portfólio tuzemských dolárových milionárov je v porovnaní so zahraničnými konzervatívnejšie, ale v porovnaní s priemernou slovenskou domácnosťou dynamickejšie. Posledné štatistiky OECD ukázali, že finančné bohatstvo bežnej slovenskej domácnosti je skoro päťnásobne vyššie ako má milionár.

Slováci majú ešte stále v pamäti negatívne skúsenosti s privatizáciou a obdobie krízy na prelome rokov 2008 a 2009. A ani bratislavská burza nefunguje tak, ako by si mnohí želali. Tieto faktory slovenským dolárovým milionárom, teda takým, ktorí majú disponibilný majetok vyšší ako 891-tisíc eur, navodzujú pocit, že riskovanie sa im nemusí vyplatiť. A práve preto sú podľa riaditeľky J&T Banky na Slovensku Anny Macalákovej v porovnaní s tými svetovými pri investovaní menej naklonení podstupovať riziko.

Typický slovenský milionár má podľa ich nového prieskumu stále len asi 15 percent svojho finančného portfólia investovaného do akcií. V porovnaní so svetovými milionármi ide o zhruba polovičný podiel. Na druhej strane, podiel hotovosti je pri priemernom slovenskom milionárovi prekvapujúco nižší od svetového štandardu. Hotovosť tvorí len 13 percent jeho finančného majetku, kým vo svete je to viac ako 27 percent.

Keď však ide o podiel konzervatívnejších dlhopisových investícií, naši milionári ho majú takmer dvojnásobný oproti svetovému priemeru. Vo svete sa pohybuje na úrovni necelých 16 percent.

Málo hotovosti, veľa nehnuteľností

O čo menej v hotovosti majú naši milionári, o to viac investujú do nehnuteľností. Tieto investície tvoria až 21 percent ich finančného portfólia. Pri svetových je to skoro o päť percentuálnych bodov menej. „Najmä stavebné pozemky sú u nás vnímané ako top investičná príležitosť, špeciálne v hlavnom meste, kde ich je nedostatok a dopyt po bývaní a kancelárskych priestoroch dynamicky rastie v dôsledku ekonomického rozmachu a silného trhu práce,“ hovorí Macaláková.

V porovnaní s bežnou slovenskou domácnosťou má však náš dolárový milionár dynamickejšie zloženie portfólia. Podľa posledných štatistík OECD finančné bohatstvo priemerného Slováka dosahuje úroveň vyše 61 percent, čo je skoro päťnásobne viac než má milionár.

Bežný Slovák má v akciách, dlhopisoch a podielových fondoch celkovo zainvestovaných len niečo nad 11 percent svojho majetku. Ak berieme do úvahy aj rezervy životného poistenia a penzijné schémy, podiel všetkých investícií na finančnom majetku Slovákov dosahuje okolo 30 percent. V prípade tuzemského milionára je to až polovica jeho majetku.

Podľa analytika Stanislava Pánisa väčšia expozícia bohatých voči rizikovejším, ale aj výnosnejším aktívam, prispieva k roztváraniu sa nožníc majetkovej nerovnosti medzi nimi a bežnou populáciou. „Všade na svete podľa Boston Consulting Group Wealth Reportu 2018 platí, že čím je človek bohatší, tým menej hotovosti drží a viac investuje. Má teda väčší sklon k podstupovaniu rizika. Okrem iného aj preto, že má väčší finančný rozhľad a poradcov, ktorí mu vedia navrhnúť optimálnu skladbu portfólia,“ vysvetľuje Pánis.