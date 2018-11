VIDEÁ z Kene, ktoré pobavia a dojmú: Oslava vzniku Československa, akú ste nikdy nevideli

V Nairobi, hlavnom meste východoafrického štátu Keňa, si mohli ľudia vychutnať slovenskú a českú hymnu či ľudovú pieseň „Tancuj, tancuj" v podaní detí zo základnej školy St. Philip Neri Primary School, ktorú Slovensko podporuje z prostriedkov SlovakAid.

Video hymny zverejnilo na Facebooku aj naše ministerstvo zahraničia. „Aj takto vyzerali oslavy 100. výročia založenia ČSR," napísal rezort a poďakoval sa slovenskej ambasáde v Nairobi a malým školákom za „skvelé podanie slovenskej hymny".

Kultúrny program sa udial v v rámci spoločného otvorenia výstav „Dejiny diplomacie ČSR a SR“ a „Příběh firmy Baťa", ktoré boli spojené s recepciou pri príležitosti osláv 100. výročia vzniku Československa.

„Žiaci, ktorí zažiarili v slovenskom kroji, svoje vystúpenie doplnili dvoma ľudovými pesničkami – slovenskou Tancuj, tancuj a českou Synku, synku. Ich vynikajúci výkon bol ocenený veľkým aplauzom," uviedlo ministerstvo na svojej stránke.

30.10.2018 is a very big day for our school..Not only is Day 1 of K.C.P.E but our school choir is also performing in Safaripark hotel at 6pm for an...