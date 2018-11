Tragická správa z Afriky: Češka Tea (†39) náhle zomrela, kolegom zanechala charitu, dojímavé slová

LUSAKA - Keď mala Češka Tea Tihounová 25, odišla do krajiny, ktorú trápi veľká chudoba. V Zambii dlhé roky pomáhala druhým. Pred piatimi rokmi v nej založila pobočku Charity ČR. V prvej polovici novembra však prišla zdrvujúca správa. Tea vo veku 39 rokov prehrala boj so zákernou chorobou. Zo slov Teinho kolegu sa tisnú slzy do očí.

Tea Tihounová (†39) stihla za svoj krátky život veľké veci. Zasvätila ho pomoci druhým, ktorým chcela dať šancu na plnohodnotný život. Preto posledných 14 rokov strávila v africkej Zambii. Podľa jej slov, ktoré citoval server Cirkev.cz, sa tam cítila rovnako "doma", ako v rodnej Prahe.

Na snímke je Tea Tihounová. Zdroj: FB/Caritas Czech Republic in Zambia

Pred piatimi rokmi založila v Zambijskej republike pobočku Charita Česká republika. Tým, že ju viedla zodpovedne a s láskou, stala sa z nej najväčšia charitatívna i česká misia, ktorá v Stredoafrickej republike pôsobí.

Na snímke je Tea Tihounová. Zdroj: FB/Caritas Czech Republic in Zambia

„Tea bola profesionálkou na svojom mieste, ale tiež večne usmievavou dušou misie, u ktorej jej priatelia a kolegovia nachádzali porozumenie, podporu či radu. Pretože za svoju prácu cítila veľkú zodpovednosť a venovala jej aj veľa voľného času, vždy o nej hovorila skromne, s pokorou, a svoje úspechy považovala za výsledky celého tímu,“ spomína na jej osobu server.

V červenom kruhu je Tea Tihounová. Zdroj: FB/Charita Česká republika

Šéfka charity zomrela v pondelok 12. novembra v nemocnici v Lusake, hlavnom meste Zambie. Podľahla vážnemu ochoreniu a jej skon prišiel náhle. Teina kamarátka pre český Blesk povedala, že išlo o agresívnu formu malárie. Zádušná omša sa konala v utorok 27. novembra v kostole sv. Tomáša v Prahe na Malej Strane.

Zdroj: FB/Charita Česká republika

Kolegovia budú v Teinej práci pokračovať

Jej najbližší spolupracovníci, medzi ktorými je aj Jiří Škvor, na ňu spomínajú ako na osobu, ktorá milovala svoju prácu nadovšetko a ktorá dokázala vlastným úsilím vybudovať misiu od základov. „Tea mala ohromný dar bezprostrednosti a úprimnej ľudskej ústretovosti. Ľahko si ľudí získala a vedela ich nadchnúť. Bolo mi potešením s ňou stráviť čas. To isté platilo i o všetkých pracovných veciach. Som hrdý na to, že som Teu na svojej životnej a profesijnej ceste mohol stretnúť,“ spomína na svoju kolegyňu Škvor, vedúci oddelenia humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce Charity Českej republiky.

Zdroj: FB/Caritas Czech Republic in Zambia

„Až pominú tie najsmutnejšie dni, ktoré teraz prežívame, verím, že to, čo nám Tea svojou osobnosťou a prácou zanechala, znova pevne uchopíme a budeme na tom zakladať ďalej. V každom okamihu našej práce by sme si mali spomenúť na to, že Tea by si sama veľmi priala, aby všetko, na čom pracovala a o čo sa roky snažila, zostalo živé a pozitívne. Sám považujem za svoj záväzok, aby sme v tomto skvelom diele spoločne pokračovali a rozvíjali ho,“ dodal.