Švajčiarsko upustilo od kontroverzného rozhodnutia: Nebude vyvážať zbrane do konfliktných krajín

Značne kontroverzné rozhodnutie vlády, známej ako Spolková rada, pôvodne počítalo s tým, že zbrane budú vyvážané do krajín, kde zúri občianska vojna, len vtedy, ak nebude dôvod sa domnievať, že budú použité v konflikte.

Pôvodné rozhodnutie, za ktorým podľa tlačovej agentúry ATS stál silný nátlak švajčiarskych zbrojárskych spoločností, malo "postaviť do jedného radu autorizačné kritériá predmetnej vyhlášky s tými, čo sú zhruba porovnateľné v krajinách EÚ", uviedla vláda s tým, že opatrenie bolo založené na "bezpečnostnej politike a ekonomických úvahách".

Ak by inkriminované rozhodnutie prešlo, reforma by znamenala odklon od súčasného švajčiarskeho zákazu exportu zbraní do krajín zapojených do interných alebo medzinárodných konfliktov. Vláda v júni tvrdila, že ak by sa aj opatrenia uvoľnili, zbrane zo Švajčiarska by nesmerovali do štátov zmietaných v rozsiahlej občianskej vojne, akej sme dnes svedkami napríklad v Jemene alebo Sýrii.

Napriek týmto uisteniam vyvolali reformné plány rozsiahle pobúrenie a parlament odmietol daný krok podporiť. Široká koalícia skupín pohrozila spustením iniciatívy so zámerom vypísať o danej otázke referendum.