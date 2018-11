Obvinili útočníka zo synagógy v Pittsburghu: Prokurátori žiadajú nekompromisný trest smrti

Federálni prokurátori už skôr naznačili, že pre muža plánujú žiadať trest smrti. Federálny prokurátor Scott Brady sa v súvislosti s obvinením vyjadril, že "dnes začal proces hľadania spravodlivosti pre obete týchto nenávistných činov".

Podľa úradov Bowers začal v sobotu ráno počas obradu strieľať do veriacich v synagóge Tree of Life v mestskej časti Squirrel Hill, kde žije jedna z najväčších židovských populácií v Pennsylvánii. Zabil jedenásť ľudí a šiestich, z toho štyroch policajtov, zranil. Je to najsmrteľnejší útok na židov v americkej histórii.

Bowers je v súčasnosti vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu. Vo štvrtok je naplánované predbežné súdne konanie. V utorok začali prvé pohreby obetí. Pohreby budú trvať až do konca týždňa.