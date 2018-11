Prieskum, ktorý vyvrátil mýtus: Moslim alebo Žid v rodine prekáža menej Slovákom ako Čechom

Ako uvádza americký inštitút Pew Research Center, ostrú hranicu medzi západnou a východnou časťou EÚ z prieskumu vydedukovať nemôžeme, no je tu zrejmý vzorec, z ktorého sa vymyká iba Chorvátsko a do istej miery aj Slovensko či Srbsko.

Prieskum vznikal v rokoch 2015 až 2017, keď v 34 európskych štátoch odpovedalo na otázky výskumníkov takmer 56.000 ľudí. Do sondáže boli zahrnuté aj nečlenské krajiny EÚ, zo štátov únie do neho neboli zapojené Luxembursko a Slovinsko.

Blížime sa k Nemecku či Rakúsku

V porovnaní so západnou Európou by sa výrazne menej obyvateľov stredoeurópskych a východoeurópskych krajín zmierilo s prijatím moslima do rodiny. V Českej republike, pobaltských republikách, Poľsku či Maďarsku by to moslimovia rozhodne jednoduché nemali.

Zdroj: Pew Research Center

V prieskume s bezproblémovým prijatím moslimov do rodiny súhlasilo iba 12 percent Čechov, čo je najmenší podiel v EÚ. Naopak na Slovensku kladne odpovedalo 47 percent opýtaných, čo sa blíži hodnotám v Nemecku (55 percent), Rakúsku (54 percent) či Británii (53 percent).

S väčšou ústretovosťou môžu moslimovia počítať predovšetkým v Holandsku (88 percent) a v troch krajinách Škandinávie, kde tolerancia presahuje 80 percent. Dobre dopadli aj Belgičania (77 percent), Španieli (74 percent) či Portugalčania (70 percent).

Zdroj: Pew Research Center

Postoj k sexuálnym menšinám

Západoeurópania v EÚ sa ústretovejšie stavajú aj k sexuálnym menšinám. Väčšina oslovených v týchto štátoch súhlasí s manželstvom homosexuálov, východná Európa takto tolerantná nie je.

Slovensko je na tom vyrovnane, keď 47 percent opýtaných súhlasí a 47 percent je proti, Česko sa s 65 percentami respondentov, ktorí sa vyslovili za uzákonenie manželstva gayov a lesbičiek, výsledkovo radí k západnej časti EÚ.

Grécko s 26 percentami sa prikláňa skôr k východným a stredoeurópskym štátom za niekdajší železnou oponou, ako sú Poľsko (32 percent), Litva ( 12 percent), Maďarsko (27 percent) či Bulharsko (18 percent).

Zdroj: Pew Research Center

Je náboženstvo kľúčové?

Väčšina západoeurópskych obyvateľov krajín nepovažuje náboženstvo za kľúčovú súčasť národnej identity. Výnimkami sú Lotyšsko (84 percent, Estónsko (82 percent) a zo stredu Európy Česko (78 percent), ktoré sú na čele štátov, ktorých obyvatelia vnímajú náboženstvo ako nedôležitú súčasť národnej identity.

Podobne je na tom aj Slovensko so 64 nesúhlasiacimi percentami. Za dôležité pre národné uvedomenie naopak vidí vieru krajiny ako Poľsko (64 percent), Grécko (76 percent) či Portugalsko (62 percent), kde má však náboženstvo historicky pevné miesto v spoločnosti.