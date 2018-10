USA sa pripravujú na príliv migrantov: Na hranicu pošlú vojakov a bariéry

WASHINGTON - Americká armáda už začala na južnú hranicu USA privážať takzvané jerseyské bariéry v súvislosti s nasadením jednotiek v aktívnej službe v oblasti. V nedeľu to povedal americký minister obrany Jim Mattis.

Šéf amerického rezortu obrany novinárom, ktorí s ním cestujú, povedal, že na detailoch nasadenia vojakov ešte stále pracujú, no mali by ich mať do noci. Medzi takéto podrobnosti patrí napríklad aj počet vojakov potrebných na hranici. Kedy tieto detaily budú verejne známe, zatiaľ nie je jasné, píše agentúra AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell

Vojaci poskytnú na hranici logistickú, ale aj inú podporu pohraničnej stráži a posilnia tiež snahy približne 2000 príslušníkov národnej gardy, ktorí tiež pôsobia v pohraničí. Nové jednotky by mohli pomôcť napríklad s vybavením či leteckou podporou. Takéto funkcie bežne vykonáva Národná garda, a preto nie je jasné, prečo budú na juhu pôsobiť aj vojaci v aktívnej službe, pripomína AP.

Národná garda často pomáha v jednotlivých štátoch pohraničnej stráži, vojakov v aktívnej službe vysielajú úrady vo vnútri USA zriedkavo. Výnimkami sú domáce mimoriadne situácie ako napríklad hurikány či záplavy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell

Mattis sa o bariérach na hranici vyjadril v čase, keď sa k USA blíži karavána migrantov zo Strednej Ameriky. Na karavánu, ktorá je od amerického územia vzdialená ešte stovky kilometrov, už v priebehu minulého týždňa upozorňoval americký prezident Donald Trump.