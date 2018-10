Poplach v Nemecku: Na veľvyslanectvo USA v Berlíne prišiel podozrivý list

Hovorkyňa veľvyslanectva Tamara Sternberg-Greller pre agentúru Associated Press potvrdila prijatie listu, ktorý následne posunuli polícii, no bližšie informácie neuviedla.

Hovorkyňa berlínskej polície Valeska Jakubowski vyhlásila, že veľvyslanectvo rozpoznalo odosielateľa ako osobu, ktorá sa rovnakej aktivite venovala aj predtým. V najnovšom liste sa však muž nevyhrážal, takže prípad neriešia ako zločin.

Päťdesiatštyriročného muža predtým obvinili z narušenia verejného poriadku, no pred súd sa nepostavil, keďže úrady zistili, že na to nie je psychicky spôsobilý. Hovorkyňa tiež potvrdila, že neexistuje spojitosť medzi listom v Nemecku a prípadmi, ktoré v súčasnosti riešia americké úrady v súvislosti so zasielaním výbušných zariadení prominentným osobnostiam v USA.