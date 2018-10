Šokujúce odhalenie: Čína odpočúva Trumpove hovory, snaží sa ovplyvniť jeho politiku

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

WASHINGTON - Čínski špióni často odpočúvajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď používa svoj nezabezpečený mobilný telefón, aby sa porozprával so starými priateľmi. Peking využíva to, čo sa dozvie, v snahe ovplyvniť politiku USA, informoval v stredu denník New York Times (NYT) s odvolaním sa na súčasných a bývalých amerických predstaviteľov.