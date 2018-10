Voľby do senátu sú na svojom konci: Účasť v Česku bola slabá

Volebné miestnosti sa uzavreli o 14.00 h SELČ, vzápätí sa začalo sčítanie hlasov. Definitívne čísla budú zrejme známe už popoludní. Účasť voličov bola veľmi slabá, od desať do 15 percent. Informácie priniesol portál Českej televízie (ČT) a tiež web Novinky.cz. Českí občania volili v sobotu 25 členov - vyberať mohli z dvoch kandidátov, ktorí v prvom, minulotýždňom kole dostali najviac hlasov.

Do Senátu sa priamo už z prvého kola dostal niekdajší kandidát na prezidenta a bývalý šéf českej Akadémie vied Jiří Drahoš (za STAN) a zlínsky hajtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Záujem o voľby do Senátu bol veľmi malý: tento piatok prišla k urnám necelá desatina voličov a takisto v sobotu hlásili volebné miestnosti nízky počet voličov. Pred dvoma rokmi dorazilo do druhého kola senátnych volieb 15,38 percenta voličov. Vtedy trvalo spočítanie hlasov 2,5 hodiny.

Priebeh druhého kola senátnych volieb bol aj tentoraz veľmi pokojný, žiadne vážnejšie incidenty nie sú hlásené. V druhom kole zostali volebné miestnosti zatvorené v dvoch obvodoch - v Prahe 4 a na Vsetínsku, keďže tam boli senátori zvolení už pred týždňom v prvom kole volieb, spomínaní Jiří Drahoš a Jiří Čunek (KDU-ČSL).

ANO bez dominancie ani s KSČM

Prvé kolo vyhrala ODS, ktorá má svojich kandidátov v 11 obvodoch. Hnutie ANO má desať finalistov, ČSSD päť, rovnako ako aj STAN. KDU-ČSL má vo finále štyroch politikov. Po troch kandidátoch majú Piráti a hnutie Senátor 21, traja kandidáti sú nezávislí. TOP 09 má dvoch finalistov, KSČM jednu kandidátku, pripomenul portál ČT.

Dopredu je jasné, že vládne strany ANO a ČSSD nebudú mať v Senáte dominanciu ani s podporou KSČM. Najsilnejšiu frakciu v Senáte - až 18-člennú - môžu mať KDU-ČSL a STAN. Predseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek vo svojom volebnom štábe ešte pred začatím sčítania hlasov oznámil, že už nebude na marcovom zjazde strany obhajovať post predsedu, bez ohľadu na to, ako dopadne v senátnych voľbách. Web Novinky.cz napísal, že Bělobrádek zaostáva za svojím protikandidátom v Náchode Martinom Červíčkom - po sčítaní takmer 70 percent hlasov Bělobrádek prehrával 42,97 k 57,02 percenta.