FOTO Vystrašený muž volal okamžite pomoc: Keď uvidel, čo má v záhrade, chytila ho panika

Plaz sa ukrýval v mužovej záhrade v austrálskom Queenslande. Majiteľ pozemku zazrel v okolí garáže hada a okamžite zalarmoval pomoc. Christian Andersen, pracovník miestnej firmy South Burnett Snake Catchers, prišiel na miesto a potvrdil, že had je jedovatý. No našťastie to nie je nebezpečná pakobra východná, ako sa majiteľ domnieval, ale had s latinským názvom Demansia psammophis.

Tento druh sa na nazýva „gepardom hadieho sveta“, pretože sa dokáže pohybovať rýchlosťou blesku. Častokrát sa zamieňa práve s pakobrou východnou, ktorej uhryznutie môže byť smrteľné. Samotný Andersen mal problém plaza odchytiť, pretože v priebehu pár sekúnd sa zviera ukrylo pod skalou.

Andersen tiež zdôraznil prispôsobivosť tohto druhu hada, pretože ho bežný človek tak ľahko voľným okom nezazrie. „Ich jed nie je pre ľudí nebezpečný. Človek aj napriek tomu môže utrpieť anafylaktickú reakciu, preto by mal aj tak navštíviť lekára,“ hovorí Andersen.

Na záver varuje ľudí, aby si dávali pozor na rozpoznanie pakobry východnej a hada Demansia psammophis. Ten sa často vyskytuje v záhradách ľudí, o čom sa presvedčil napríklad aj tento majiteľ.