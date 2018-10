FOTO Smrteľná nehoda autobusu: Zišiel z cesty a skotúľal sa dolu svahom, 50 mŕtvych

Tamojší policajný šéf Francis Munyambu uviedol, že zranených ošetrujú v nemocniciach. Incident sa stal v stredu o 4:00 miestneho času, keď autobus smerujúci z Nairobi do mesta Kakamega zišiel z cesty a skotúľal sa dolu svahom. Podľa vládnych štatistík zomrie na cestách ročne približne tritisíc ľudí.

#MoiDay Sad news as 42 people are confirmed dead at Moi's backyard 'Kericho' at Tunnel trading centre near Fort Tenan on Londiani- Muhoroni road, following a road accident involving a bus heading to Kisumu from Nairobi. Bus plunged into valley. pic.twitter.com/hAX3Q7U387