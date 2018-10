Pedofil s "priateľkou" (12) rozsekali mladíka: VIDEO Z toho, čo urobili s telom, sa obracia žalúdok

V pátraní po Lere bolo uvedené, že hoci má 12 rokov, vyzerá na 15 až 16. Ako sa stretla s pedofilom, nie je známe, no na sociálnej sieti sa zdôverila: "Milujem jedného stalkera. Nedám ho nikomu. Je len môj. Nepotrebujem nikoho iného."

Okrem toho, že mali Alexandra, v ktorého dome bývali, zavraždiť, pravdepodobne zjedli aj časti jeho tela. Polícia informovala, že mužovi odrezali hlavu a ruky. Na hrudi boli viditeľné zranenia po sekere. Časti srdca a brušných orgánov boli vybraté z tela, v blízkosti ktorého sa našiel vražedný nástroj. Jeden z dôstojníkov povedal, že obsah v panvici nevyzeral ako čerstvé mäso zo supermarketu a hlava sa našla v rúre na pečenie.

Video nie je vhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov a ľudí s citlivou povahou!

Dvojica bola zadržaná po tom, čo sa podľa polície pokúsila zapáliť dom. Susedia videli dym a údajných vrahov utekajúcich cez okno. "Vliezol som dnu cez okno. Bol tam neporiadok, akoby to tam niekto vykradol. Potom som uvidel niečo zakrvavené zakryté plachtou. Nevedel som, či je to je on, vypadol som odtiaľ. Zachvátila ma panika. Jediná moja myšlienka bola, prosím, nech to nie je on," povedal podľa médií brat obete. Potom privolal susedov a otvorili spolu dvere. Keď sa dostali dnu, pochopil, že jeho nádeje boli márne.

Podozrivý pedofilný vrah pri vypočúvaní na polícii priznal, že 12-ročná Lera bola jeho "priateľka" a že s ňou mal sexuálny vzťah. Bude čeliť obvineniam z vraždy a rozsekania tela, za čo mu hrozí až 15 rokov vo väzení. Za sex s maloletým dieťaťom by mohol dostať maximálny trest 10 rokov za mrežami. Dievča vzhľadom na svoj nízky vek nie je trestne zodpovedné. Previezli ho do Centra pre neplnoletých zločincov v Petrohrade.