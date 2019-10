Milionárka sa prestala ozývať rodine: VIDEO Desivé odhalenie v jej chladničke, telo zaliate betónom

ČIANG MAI - Thajská developerka Wannee Jiracharoenyingová (58) bola nezvestná od 18. októbra po návšteve miestneho chrámu v Čiang Mai. Keď na správy neodpovedala svojmu znepokojenému bratovi, vydal sa ju hľadať. Nakoniec v nedeľu prišlo ku krutému rozuzleniu celej záhady so zmiznutím. Telo ženy sa našlo v jej chladničke zaliate betónom. Polícia pátra po jej kamarátovi, pod ktorým sa zrazu zľahla zem. Po smrti bolo z konta milionárky urobených niekoľko výberov. Chýba jej auto aj bankomatové karty.

Polícia je presvedčená, že kamarát menom Oom by vedel poskytnúť informácie o smrti podnikateľky, ktorá darovala v prepočte niekoľko stotisíc eur na charitatívne účely. Generálny policajný generál Bundit Tungkhaseranee uviedol, že na hraniciach prebieha kontrola pre prípad, že by Oom chcel utiecť do zahraničia.

„Kontaktovali sme banku, v ktorej bola zosnulá klientkou, a dostali sme informáciu, že po smrti ženy niekto vybral peniaze," objasnil policajný riaditeľ. V deň, keď rodina stratila kontakt s obeťou, podozrivý vybral peniaze z bankomatu v Čiang Mai, potom Čiang Rai a Mae Hong Son. Celkovo si privlastnil už 1,2 milióna bahtov (cca 35 700 eur).

„Najnovšie informácie, ktoré sme dostali od banky, hovoria, že podozrivý vybral peniaze znova, ale tentoraz v Rayongu zachytila kamera z bankomatu časť jeho tváre. Myslíme si, že vinník spáchal zločin, aby ukradol jej peniaze, možno preto, že sa dopočul, že vždy darovala veľké množstvo peňazí chrámu a nemocnici," dodal Bundit Tungkhaseranee.

Polícia uviedla, že telo objavili po tom, čo sa susedia sťažovali na hnilobný zápach šíriaci sa z nehnuteľnosti. Plukovník Kritsana Pattanacharoen uviedol, že pozostatky boli poslané do nemocnice na identifikáciu a pitvu.