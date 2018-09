Macedónsko čaká veľký deň: Blíži sa referendum o zmene názvu krajiny, prezident vyzýva občanov

Macedónsky prezident Gjorge Ivanov

Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew

NEW YORK - Macedónsky prezident Gjorge Ivanov vo štvrtok z New Yorku, kde je na rokovaní Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN), nabádal občanov svojej krajiny, aby sa nezúčastnili na nedeľňajšom referende o zmene názvu krajiny. Podľa prezidenta je zmena názvu z Macedónska na Severné Macedónsko, na ktorom sa krajina po dlhoročných vyjednávaniach dohodla so susedným Gréckom, "pascou a flagrantným porušením suverenity Macedónska".