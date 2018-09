Milióny ľudí nemôžu ísť k volebným urnám: Dosť prekvapujúci dôvod rozhodnutia

Všetky voľby v Brazílii sú elektronické a od roku 2016 si voliči musia zaregistrovať odtlačky prstov, aby mohli voliť v biometrickom hlasovacom systéme. Sudcovia najvyššieho súdu v stredu rozhodli, že je nemožné upustiť od požiadavky biometrickej identifikácie v rámci volieb, ktoré sa budú konať už 7. októbra. Za biometrickú identifikáciu sa vyslovilo sedem sudcov, dvaja boli proti a dvaja sudcovia sa zdržali hlasovania.

Podľa kritikov úrady Brazílčanov o registračnej povinnosti riadne neinformovali, a preto tak mnohí neurobili. Sudca Luis Roberto Barroso im oponuje s tým, že je nemožné tvrdiť, že obyvateľstvo v tejto veci neinformovali. Podľa Brazílskej socialistickej strany je blokovanie voličov, ktorí sa nezaregistrovali, spôsobom ako zabrániť chudobným a neinformovaným ľuďom v hlasovaní. Takmer polovica takýchto voličov žije na chudobnom severovýchode Brazílie, ktorý sa tradične prikláňa k ľavicovým stranám.

Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý v stredu zverejnila spoločnosť Ibope, by z prvého kola tohtoročných volieb mohli víťazne vyjsť krajne pravicový kandidát Jair Bolsonaro a jeho ľavicový konkurent Fernando Haddad. Prvý menovaný by podľa prieskumu mohol získať 27 percent hlasov, zatiaľ čo druhý 21 percent. O víťazstve jedného alebo druhého by v tom prípade rozhodlo druhé kolo volieb naplánované na 28. októbra.