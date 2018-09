Zmena na čele vládnych strán: Merkelová nepožiada parlament o vyjadrenie dôvery

Podľa jeho slov je odpoveďou na otázku o prípadnom hlasovaní zákonodarného zboru o dôvere kabinetu Angely Merkelovej "veľmi jednoznačné nie". Angela Merkelová naďalej denne robí maximum pre realizáciu cieľov svojej vlády, pre politiku slúžiacu blahu ľudí - a za všetko hovorí, že novému šéfovi frakcie CDU/CSU ponúkla najužšiu spoluprácu, povedal hovorca.

Seibert odpovedal na otázku o hlasovaní na parlamentnej pôde v súvislosti s faktom, že nielen líder liberálov z FDP Christian Lindner, ale aj ďalšia opozičná strana, Ľavica, vyzvali Angelu Merkelovú, aby požiadala zákonodarcov o vyjadrenie dôvery. V zdôvodnení uviedli, že zosadenie Merkelovej blízkeho spolupracovníka Volkera Kaudera z čela frakcie CDU/CSU napriek kancelárkinmu odporúčaniu, aby ho poslanci potvrdili vo funkcii, signalizuje stratu kontroly šéfky CDU a kancelárky v jednej osobe nad predmetným poslaneckým klubom.

Novozvolený šéf frakcie CDU/CSU Ralph Brinkhaus opakovane ubezpečil spolkovú kancelárku Angelu Merkelovú o podpore ním riadenej frakcie. Výzvy volajúce po parlamentnom hlasovaní o dôvere považuje osobne za veľmi prehnané. O podpore frakcie kancelárke nemôže byť pochýb, zdôraznil vo vysielaní spravodajskej televízie n-tv.

Na margo porážky svojho predchodcu Volkera Kaudera v utorkovej voľbe Brinkhaus konštatoval: Časy sa menia. Nejde však o to, častejšie zaujať pri zámeroch vlády negatívny postoj, ale o to, diskutovať o niektorých otázkach o čosi kritickejšie. Pre inú spravodajskú televíziu Welt Brinkhaus uviedol, že s Angelou Merkelovou, s ktorou už v minulosti dobre a úzko spolupracoval, sa bude o to isté usilovať aj ako predseda frakcie CDU/CSU. Ľudia čakajú na riešenie problémov, preto sa treba venovať vecným, a nie personálnym otázkam, dodal.