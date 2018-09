Zlé správy pre heroínovú Terezu: Súd sa s pašeráčkou nemazná, verdikt Pakistanu v nedohľadne

ISLAMABAD - Súd s mladou Češkou Terezou, ktorú tento rok v januári zadržali na medzinárodnom letisku v pakistanskom Láhaure s deviatimi kilogramami heroínu, sa preťahuje. Počas uplynulých mesiacov vypovedalo niekoľko colníkov a ďalších svedkov, niekoľkokrát ale muselo byť súdne pojednávanie odročené kvôli absencii vyšetrovateľa, neprítomnosti ďalších svedkov, štrajku miestnych sudcov alebo kvôli tomu, že sudca bol dlhší čas na náboženskej púti. Navyše pôvodne pridelený sudca bol teraz premiestnený do iného mesta a prípad bude mať na starosti iný sudca, povedala ČTK hovorkyňa ministerstva zahraničia Michaela Lagronová.

"Nový sudca sa dnes nedostavil, bola tak iba zapísaná dochádzka. Súd bol znovu odročený na sobotu 29. septembra," uviedla hovorkyňa. Češka je na tom podľa informácií honorárneho konzula Českej republiky v Láhaure, ktorý sa utorkového rokovania zúčastnil, po zdravotnej stránke relatívne dobre. Len v auguste sa sťažovala na veľké horúčavy a s nimi spojené kožné problémy. Prostredníctvom českých diplomatov v Pakistane si pravidelne vymieňa listy s rodinou v Česku.

Pakistanskí colníci zadržali mladú ženu 10. januára, údajne potom, čo prešla cez dve kontrolné stanovištia protidrogových jednotiek cestou na let do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Odtiaľ sa podľa pakistanskej tlače chystala pokračovať do Írska. Deväť kilogramov drogy našli colníci v jej kufri. Okrem nej bol obvinený ešte jeden muž, ktorý nie je z Česka. Žena vinu odmieta.

Praha zatiaľ nemá s Pakistanom uzavretú zmluvu o odovzdávaní väzňov, české ministerstvo spravodlivosti ale o ňu usiluje.

V júni česká polícia navrhla obžalovať dvadsaťjedenročného muža z Bulharska, ktorý sa podľa kriminalistov v SMS správe a e-maile vyhrážal Pakistanu teroristickým činom, pokiaľ nebude zadržaná Tereza H. do 48 hodín prepustená z pakistanského väzenia.