Konflikt pod Himalájami eskaluje: India na pôde OSN obvinila Pakistan z ukrývania teroristov

Sušamá Svarádžová

Zdroj: SITA/AP Photo/Mary Altaffer

NEW YORK - Indická ministerka zahraničných vecí Sušamá Svarádžová obvinila v sobotu susedný Pakistan z ukrývania teroristov a odmietla názor, že India sabotuje mierové rozhovory s Pakistanom. Politička to uviedla počas prejavu na zasadaní Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.