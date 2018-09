Pán Trump, samochvála smrdí: Americký prezident sa bije do pŕs, má o sebe naozaj vysokú mienku

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew

NEW YORK - Mojej administratíve sa za dva roky podarilo dosiahnuť to, čo sa ešte nijakej administratíve v dejinách Spojených štátov nepodarilo. Na úvod svojho vystúpenia na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN to v utorok povedal americký prezident Donald Trump. Spojené štáty sú podľa neho "bezpečnejšou a bohatšou krajinou, ako boli pred dvoma rokmi, keď nastúpil do úradu".