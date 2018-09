FOTO Trumpov človek namočený v poriadnom škandále: Sexuálny útok, čo na to šéf Bieleho domu?

Kavanaugh pred senátormi vypovedal tesne po tom, ako im svoje svedectvo povedala profesorka z Kalifornie Christine Blaseyová Fordová. Kavanaugha obvinila, že ju približne pred 35 rokmi, keď boli na strednej škole, sexuálne napadol na večierku a pokúsil sa ju znásilniť. Vo svojej emocionálne ladenej výpovedi uviedla, že si je svojím tvrdením istá na 100 percent a že to bol určite on. Právny výbor bude o odporúčaní Kavanaughovej nominácie hlasovať v piatok ráno miestneho času, potvrdili podľa agentúry AP republikánski senátori. Pokiaľ ju výbor potvrdí, celý Senát by o jeho nominácii na sudcu Najvyššieho súdu USA mohol rokovať už v utorok.

Christine Blaseyová Fordová Zdroj: SITA/Win McNamee/Pool Photo via AP

Okamžitá reakcia Donalda Trumpa

Iba niekoľko minút po skončení vypočúvania komentoval na Twitteri celú situáciu prezident Trump a pokračoval v plnej Kavanaughovej podpore. Trump predtým povedal, že bude zasadnutie pozorne sledovať a prípadne zváži stiahnutie nominácie. "Sudca Kavanaugh ukázal Amerike presne to, prečo som ho nominoval. Jeho svedectvo bolo silné, čestné a strhujúce," tvítoval Trump. Viditeľne rozrušený a nahnevaný Kavanaugh povedal, že tieto obvinenia zničili a poškodili jeho meno a ublížili jeho rodine. "Nebol som na tom večierku, o ktorom Fordová hovorí," povedal. "Nikdy som sexuálne nikoho nenapadol. Ani na strednej škole, ani na univerzite, jednoducho nikdy," vyhlásil dôrazným hlasom 53-ročný Kavanaugh.

Celá kauza je podľa neho iba vykalkulovaná, zostrojená a politicky motivovaná. Kavanaugh počas výpovede prechádzal z rozhnevanej polohy, keď hovoril so zvýšeným hlasom do miernej, keď potláčal slzy, dodala DPA. "Svoju reputáciu nezískam nikdy nazad. Môj život sa úplne a natrvalo zmení," povedal na vypočutí pred výborom, kde ho sprevádzala manželka. Zdôraznil, že ho nikdy neprinútia, aby sa vzdal svojej kandidatúry. "V konečnom hlasovaní ma môžete poraziť, nikdy ma však neprinútite, aby som odstúpil, nikdy," povedal.

Ďalšie obvinenie

Sudcu obvinila aj iná žena, Deborah Ramirezová. V čase vypuknutia kauzy vyhlásila, že sa pred ňou obnažoval na večierku na internáte počas štúdia na vysokej škole. Kavanaugh všetky obvinenia poprel. Zopakoval, že neurobil nič také, z čoho ho obviňujú, a pohlavný styk mal až "veľa rokov" po strednej škole. Profesorka psychológie Fordová pred senátormi vyhlásila, že okrem opitého Kavanaugha sa na zmienenom incidente zúčastňoval aj iný chlapec. Dodala, že sa nesmierne bála, že by ju Kavanaugh mohol aj neúmyselne zabiť, pretože, aby umlčal jej krik, jej držal ruku na ústach. Ako dodala DPA, profesorka počas opisovania zážitku z roku 1982 evidentne potláčala slzy.

Brett Kavanaugh počas pojednávania Zdroj: SITA/Tom Williams/Pool Image via AP

Fordová túto skutočnosť údajne pôvodne verejne rozmazávať nechcela, hovoriť o nej však považuje za svoju "občiansku povinnosť". Vypovedať sa podľa vlastných slov rozhodla aj napriek tomu, že je "vystrašená" a v uplynulých týždňoch sa stala terčom vyhrážok. Spoločne s rodinou preto musela odísť zo svojho domu. Akýkoľvek politický motív svojho konania odmietla. Kavanaugh je známy svojimi konzervatívnymi postojmi. Jeho vymenovanie už pred zverejnením obvinení odmietli opoziční demokrati, ktorí sa obávajú, že na Najvyššom súde USA sa tým na desaťročia upevní konzervatívna väčšina.