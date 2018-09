Muž si objednal odvoz cez Uber: Keď zbadal vodiča, čakala ho najbizarnejšia cesta jeho života

Surya Oruganti si po prílete na medzinárodné letisko Bengaluru rezervoval vodiča prostredníctvom aplikácie Uber, ale keď ho zbadal, uvedomil si, že niečo nie je s kostolným poriadkom. Nielenže to nebol muž, ktorého služby si objednal, ale navyše bol podľa neho aj poriadne opitý.

Keďže sa Surya obával o svoje zdravie, dal zastaviť auto a radšej sa sám posadil za volant a odšoféroval si to 30 km domov. Detaily z tejto bizarnej cesty zdieľal na svojom profile na Twitteri a nezabudol ani zverejniť fotografiu spiaceho vodiča Uberu ako dôkaz. Podľa Suryu bol taký opitý, že si ani nevšimol, že si ho fotí a natáča.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM