Hubár z Česka si zlomil členok: Lekári mu vzali krv a... takýto výsledok ešte nikdy nevideli!

Štyridsaťjedenročný muž skončil na pohotovosti v sobotu popoludní, keď si údajne pri návrate z húb po zlom došliapnutí na vetvu poranil členok. Ukázalo sa, že má komplikovanú zlomeninu členka a bude nutná operácia. Lekárovi sa však zdalo, že muž horšie artikuluje, a tak sa zaujímal aj o množstvo vypitého alkoholu. Muž priznal jeden a pol piva, lenže pri odbere krvi sa ukázalo, že má v krvi 8,83 promile alkoholu. Operácia tak musela byť odložená a muž skončil na internej jednotke intenzívnej starostlivosti.

Primárka interného oddelenia Nadežda Mičudová uviedla, že sa za svoju tridsaťtriročnú prax s niečím podobným nestretla. "Pacient chodil, bol orientovaný. Klinicky vyzeral maximálne na tri promile alkoholu. Približne o hodinu a pol neskôr sme mu nechali urobiť ďalší odber, kedy mal po prepočte 8,15 promile alkoholu v krvi. Pacienta sme preto strážili a pomocou infúzií hydratovali," uviedla Mičudová. Ešte po ďalších necelých ôsmich hodinách mal muž v krvi stále vyše päť promile alkoholu.

Zdroj: thinkstockphotos.com

"Stihol nám povedať, že pil s kamarátmi v piatok večer. V sobotu ráno, než vyrazili do lesa na huby, tak namiesto raňajok vypil dve pivá. Prvé jedlo si dal až s pivom pred odchodom do nemocnice," doplnila Mičudová. Lekári muža nakoniec mohli operovať až po 24 hodinách po prijatí, keď bol už úplne triezvy. Po niekoľkých dňoch by mal byť prepustený do domáceho ošetrovania.

Legendárny traktorista Milan Čurda, ktorý bol pred rokmi chytený policajtmi za volantom fekálneho vozidla, vtedy nadýchal osem promile alkoholu. Hubár z Ostravska ho prekonal takmer o jedno promile a pravdepodobne mu patrí nelichotivý český rekord. Svetový rekord podľa hovorcu drží Poliak Andrzej W. (45), ktorý nadýchal 12,3 promile po oslave s kamarátmi. Svetový rekord medzi ženami má Francúzka, ktorá mala po autonehode pri Nantes v krvi 11 promile alkoholu.