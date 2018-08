Blondínka (25) nasadla do Uberu, o pár sekúnd jej zazvonil telefón: Správa ju vydesila na smrť

LOS ANGELES - Keď sa Caroline Bertová chcela presunúť k priateľovi a objednala si taxík cez Uber, čakalo ju nemilé prekvapenie. Nasadla totiž do nesprávneho auta a doteraz premýšľa nad tým, čo by sa stalo, keby z neho nestihla vyskočiť.

Bloggerka Caroline bude určite v budúcnosti opatrnejšia, keď si bude objednávať odvoz cez spoločnosť Uber. Hneď, ako sa tak totiž nedávno stalo, zistila, že stojí takmer vedľa nej a ona sa s potešením do neho usadila. "Spýtala som sa šoféra, či čaká na Caroline. On prikývol, a tak som si sadla do auta," spomína.

Zdroj: Youtube/DMedia ​

Vodič mal vraj veľa otázok, ale nezdalo sa jej to podozrivé, pretože si myslela, že ide o bežnú komunikáciu medzi taxikárom a zákazníčkou. Vyzeral však veľmi neisto, keď uvidel, že si Bertová všetko nahráva a cez Twitch komunikuje so svojimi fanúšikmi. Hneď po tom, ako sa auto pohlo, ozvali sa dievčine z Uberu a pýtali sa, kde je, pretože šofér na ňu stále čaká. Až vtedy si uvedomila, že nesedí v tom správnom aute a okamžite z neho vyskočila von.

Dvadsaťpäťročná Caroline je z celej udalosti šokovaná a zmätená, pretože netuší a ani si radšej ani nechce predstaviť, aké mal s ňou vodič úmysly. "Ja neviem, či ma pokladal za stratenú turistku alebo prostitútku. Možno to naozaj nemyslel zle a zaviezol by ma, kde som chcela. Ale jeho zámer mohol byť všelijaký," hovorí. So svojou skúsenosťou sa podelila na sociálnej sieti a vyzýva všetkých zákazníkov Uberu, aby boli opatrní.