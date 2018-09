Dohoda veľmocí fungovala: V Idlibe sa situácia zlepšila, civilisti aj povstalci sú zatiaľ v bezpečí

Opoziční predstavitelia uviedli, že dohoda o zriadení zóny uchráni Idlib, poslednú baštu povstalcov v krajine, pred vládnou ofenzívou. Prorežimové noviny už napísali, že štátne inštitúcie sa do Idlibu vrátia pred koncom roka 2018. Vláda sa už skôr zaprisahala, že nakoniec znovu získa kontrolu nad všetkými sýrskymi územiami. Občianska vojna medzi vládou a opozičnými povstalcami trvá už sedem rokov.

Po niekoľkých týždňoch masového zhromažďovania vládnych vojakov okolo Idlibu sa lídri Ruska a Turecka v pondelok v ruskom letovisku Soči dohodli na zriadení demilitarizovanej zóny okolo uvedenej provincie, napísala v utorok tlačová agentúra AP.

Tento krok ušetrí provinciu bojov. V Idlibe totiž žije okolo troch miliónov ľudí a nachádza sa tam 60.000 povstalcov - jej osud by bol inak podobný osudu ostatných sýrskych oblastí, ktoré už tento rok dobyli vojaci.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom oznámil, že v sýrskej provincii Idlib zavedú demilitarizovanú zónu od 15. októbra a tá oddelí sýrske vládne sily od povstalcov.

Putin spresnil, že v zóne budú hliadkovať turecké sily aj ruská vojenská polícia. Zo zóny sa budú tiež musieť stiahnuť radikálni militanti i ťažké zbrane opozičných skupín. Zóna bude mať šírku 15-20 kilometrov. Obaja prezidenti, ktorí podporujú v sýrskom sedemročnom konflikte opačné strany, vystúpili v Soči na spoločnej tlačovej konferencii.

Sýrska provincia Idlib, ležiaca pri hraniciach s Tureckom, je poslednou baštou sýrskych povstalcov, ktorí sa snažia o zvrhnutie prezidenta Bašára Asada. Dosiaľ sa šírili obavy, že útok sýrskej armády na rovnomennú provinčnú metropolu Idlib a jej okolie by bol katastrofou pre civilistov. Turecko sa od začiatku stavia proti takejto ofenzíve. Veľká bitka o Idlib by totiž mohla vyhnať tamojšie masy civilistov smerom na sever do Turecka.

Bruselu záleží na civilistoch

Európska komisia (EK) v utorok dala najavo, že požaduje, aby pondelňajšia dohoda medzi Tureckom a Ruskom, uzavretá v snahe zabrániť útoku na provinciu Idlib na severozápade Sýrie, zaručila "ochranu životov a civilnej infraštruktúry". V Bruseli to uviedla hovorkyňa exekutívy EÚ Maja Kocijančičová.

"Dúfame, že dohodu uzatvorená v pondelok ruským a tureckým prezidentom bude zárukou zaistenia ochrany životov a civilnej infraštruktúry a tiež neobmedzeného a udržateľného prístupu humanitárnej pomoci," uviedla Kocijančičová počas pravidelného stretnutia zástupcov exekutívy EÚ s novinármi v Bruseli.