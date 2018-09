Hrozivá nehoda v Iráne: VIDEO horiaceho autobusu, 21 mŕtvych

Autobus sa po zrážke s cisternovým vozidlom prevrátil a začal horieť. Nehoda sa stala na ceste spájajúcej mestá Kášán a Natanz zhruba 250 kilometrov juhovýchodne od metropoly Teherán, spresnila polooficiálna iránska agentúra Tasním.

#NEWS from Iran, sadly 18 fellow Iranians have died in a heavy collide between a Tehran-Kerman bus and a tanker @cnnireport The scene is painful but more disturbing is lack of action by government to save lives. A similar crash happened months earlier https://t.co/Jao6Ye5LnJ pic.twitter.com/NiqoewRSP7