Prípravok na ničenie buriny zakážu aj v Česku! Náš chemik varuje, treba znížiť obsah glyfosátu

Reč je o prípravku na ničenie buriny Roundup, ktorý vyrába americký agrochemický gigant Monsanto. Ten čelí nárastu súdnych sporov. Veľmi draho na to môže doplatiť jeho nový vlastník, nemecký konglomerát Bayer. Spoločnosť Monsanto prehrala v auguste súdny spor vo výške 289 miliónov dolárov (252 miliónov eur). Podľa rozsudku produkty Roundup a RangerPro, ktoré vyrába spoločnosť Monsanto, spôsobili školníkovi z Kalifornie rakovinu. Bayer priznal, že počet žalôb na Monsanto vzrástol z 5200 na 8000.

Dewayne Johnson na súde 10. augusta 2018 v San Franciscu. Zdroj: SITA/AP

Johnson v žalobe na amerického výrobcu osív, hnojív a pesticídov tvrdil, že mu glyfosát obsiahnutý v jeho herbicídoch spôsobil non-Hodgkinov lymfóm, čo je vážne nádorové ochorenie lymfatického systému.

Vedci sa v názoroch rozchádzajú. Americká agentúra pre ochranu životného prostredia vlani v septembri dospela k záveru, že glyfosát pravdepodobne nie je pre človeka karcinogénny, ak výrobok používa v súlade s inštrukciami na obale. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), v roku 2015 dospela k záveru, že glyfosát obsiahnutý v tomto prípravku na ničenie buriny je karcinogénny.

