Manželia vysúdili astronomické odškodné: VIDEO Dve miliardy za postrek, ktorý nájdeme aj u nás

Porota súdu v kalifornskom Oaklande dospela k záveru, že spoločnosť Bayer je zodpovedná za spôsobenie non-Hodgkinových lymfómov, čo je ochorenie spôsobujúce rakovinu krvi, Alvovi (77) a Alberte (75) Pilliodovcom. Podľa rozsudku firma nevarovala svojich zákazníkov o karcinogénnych rizikách výrobku.

Odškodné porota rozdelila do dvoch častí. Prvú tvorí takzvané exemplárne odškodnenie vo výške dve miliardy dolárov, ktorého zmyslom je spoločnosť potrestať. Tá druhá v sume 55 miliónov dolárov (cca 49 miliónov eur) je označovaná ako kompenzačné odškodnenie. Bayer vo vyhlásení uviedol, že je verdiktom sklamaný a že sa odvolá. Rozhodnutie poroty označil hovorca firmy za premrštené a neospravedlniteľné.

Podľa Reuters je možné očakávať, že skutočná výška odškodnenia sa výrazne zníži, pretože americký najvyšší súd už v minulosti rozhodol, že pomer exemplárneho a kompenzačného odškodnenia môže byť maximálne deväť ku jednej. Z dvoch miliárd by sa tak stalo maximálne 495 miliónov dolárov (cca 442 miliónov eur), ak by bola kompenzačná časť odškodného zachovaná. So zásadným znížením odškodného počítajú aj analytici finančnej spoločnosti JPMorgan.

Na verdikt okamžite zareagovali trhy a po uzavretí burzy hodnota akcií skončila na 55,33 eurách, čo bol podľa Reuters prepad o dve percentá. Pre porovnanie, ešte vlani v júni v deň, keď Bayer kúpil výrobcu Roundupu, firmu Monsanto, sa akcie obchodovali za takmer sto eur. Bayer kúpil Monsanto za 63 miliárd dolárov (cca 56,3 miliárd eur).

Bayer popiera tvrdenie, že glyfosát, ktorý Roundup obsahuje, spôsobuje rakovinu. Glyfosát je najrozšírenejším herbicídom na svete a Roundup bol prvým produktom, ktorý bol na tejto látke založený. Dnes už ale nie je chránený patentom a na trhu je k dispozícii mnoho ďalších verzií. Bayer už skôr priznal, že kvôli tomuto prípravku proti nežiaducim burinám čelí tisíckam žalôb.

Chemickú látku glyfosát označuje Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny za pravdepodobne karcinogénnu. Naopak Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska chemická agentúra (ECHA), o ktorých posudky sa opiera Európska komisia, považujú glyfosát za neškodný. Federálny súd v Kalifornii už v marci rozhodol, že herbicíd Roundup rakovinu spôsobuje.