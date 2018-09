Britka podstúpila operáciu v Poľsku: Po týždni bojovala o život, všetkým odkazuje: Nikdy viac!

Zdroj: FB/Kerrie Wilkes

LONDÝN - Britka Kerrie Wilkesová (26) určite tak ľahko nezabudne na operáciu, ktorú podstúpila v Poľsku. V snahe dopracovať sa k plochému brušku a zároveň ušetriť, sa zverila do rúk zahraničných lekárov a nedopadlo to najlepšie. Po zákroku bojovala o život a skončila v nemocnici v Glasgowe so sepsou.