Protest v nemeckom meste, kde zomrel muž pri hádke s Afgancami: Nechceme mužov s nožmi

BERLÍN - Stovky prívržencov pravicových zoskupení sa zhromaždili v nedeľu na hlavnom námestí mesta Köthen v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, aby demonštrovali v reakcii na nedávne úmrtie miestneho obyvateľa pri potýčke so skupinou imigrantov. Polícia nasadila preventívne do terénu viac než 1000 svojich príslušníkov, informovala tlačová agentúra DPA.

Podľa prvých odhadov sa zhromaždenie začalo za prítomnosti približne 700 osôb, postupne však prichádzali ďalší účastníci. Na námestí bolo vidieť mnoho nemeckých zástav, ako aj plagáty s nápismi "My sme Chemnitz! Nechceme žiadnych mužov s nožmi!" alebo "Ďakujeme za pravdu, pán Maassen."

Demonštranti tak narážali na situáciu v saskom Chemnitzi, kde vražda pripisovaná imigrantom koncom augusta vyvolala takisto vlnu protestov a výtržností, ako aj na rozruch okolo vyjadrení prezidenta Spolkového úradu na ochranu ústavy (BfV) Hansa-Georga Maassena, spochybňujúcich závažnosť proticudzineckých výtržností v Chemnitzi. Počas najnovšieho protestu v Köthene zaznieval aj slogan "Merkelová musí odísť!", namierený proti spolkovej kancelárke Angele Merkelovej. Pri miestnej železničnej stanici sa medzitým konala demonštrácia proti "pravicovému štvaniu", na ktorej sa podľa DPA zúčastnilo takisto niekoľko stoviek ľudí.

Protesty v Köthene nasledujú po incidente spred jedného týždňa, keď zomrel v tomto malom meste 22-ročný Nemec. Ten sa zamiešal do hádky medzi viacerými Afgancami, pričom ho udreli do tváre a následne podľahol infarktu. Podľa oficiálnych údajov zosnulý trpel vážnym ochorením srdca, i napriek tomu však v súvislosti s týmto prípadom polícia zadržala dvoch podozrivých vo veku 18 a 20 rokov. Polícia tiež začala trestné konanie voči niektorým z účastníkov protestných pochodov, a to pre podozrenie z podnecovania k nenávisti a ďalších trestných činov.