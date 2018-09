Silné slová dalajlámu: Európa patrí Európanom, migrantov vyzval na návrat domov

MALMO - Európa patrí Európanom, prehlásil dalajláma a dodal, že migrant by sa mali vrátiť do svojich zemí a podieľať sa na ich obnove. Zároveň ale povedal, že Európa je morálne zodpovedná za pomoc utečencom.

Máme im pomôcť, prijať ich a vzdelávať, ale nakoniec by sa mali vráti’t rozvíjať svoju zem. To sú slová 83-ročné Tibeťana, ktorý utiekol z Lhasy, pretože sa bál o svoj život potom, čo Čína poslala so regiónu vojakov, aby potlačili povstanie.

“Myslím, že Európa patrí Európanom,” povedal a dodal, že by sa utečencom malo dať jasne najavo, že by nakoniec mali obnoviť svoju vlastnú zem. Informuje portál novinky.cz. Dalajláma získal v roku 1989 Nobelovu cenu za mier.

O migrantoch hovoril pri príležitosti 80. výročia založenia charitatívnej organizácie Individuell Människohjälp. Konferencia sa konala v meste Malmo, ktoré je tretie najväčšie vo Švédsku a zároveň je aj domovom množstva migrantov.

Dalajlámove slová zazneli len tri dni po voľbách vo Švédsku, v ktorých zaznamenala významný úspech pravicová a protiimigranstká strana Švédski demokrati a stala sa tak treťou najsilnejšou parlamentnou stranou.