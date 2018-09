Polícia vyšetruje bizarný prípad: Autorku eseje, ako zabiť manžela, obvinili z vraždy manžela

Nancy Cramptonová Brophyová a jej manžel

Zdroj: profimedia.sk, Linkedln

WASHINGTON - Nancy Cramptonová Brophyová napísala najmenej sedem kníh o zatajovaných vzťahoch medzi "drsnými mužmi a silnými ženami". Na prebaloch jej diel nezriedka bývajú muži s odhalenou hruďou a hlavní hrdinovia sa takmer bez výnimky regrutujú z radov amerického námorníctva. Čím sa zaoberá jej esej How to Murder Your Husband (Ako zabiť manžela), napovedá už samotný názov. Minulý týždeň bola táto 68 ročný americká spisovateľka zadržaná a obvinená z vraždy svojho muža, napísal dnes denník The Washington Post.