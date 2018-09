FOTO Ruského aktivistu Verzilova s príznakmi otravy previezli do nemocnice v Berlíne

BERLÍN/MOSKVA - Ruský aktivista Piotr Verzilov, známy ako neoficiálny hovorca punkrockovej skupiny Pussy Riot, bol prevezený z Moskvy do berlínskej univerzitnej nemocnice Charité. Miestni lekári majú zistiť, či sú jeho zdravotné ťažkosti dôsledkom otravy, ako predpokladajú členky tohto zoskupenia, informovala v nedeľu tlačová agentúra DPA.

Lietadlo s Verzilovom, ktorého ešte v utorok hospitalizovali v Moskve vo vážnom stave, pristálo v sobotu večer na berlínskom letisku Schönefeld, potvrdil Jaka Bizilj, zakladateľ neziskovej organizácie Cinema for Peace so sídlom v nemeckej metropole. O prevoze do Nemecka informovala predtým bez uvedenia podrobností Marija Aľochinová, členka skupiny Pussy Riot, podľa ktorej Verzilov medzičasom opäť nadobudol vedomie.

Aktivista začal strácať zrak i schopnosť reči a pohybu po tom, ako opustil priestory jedného z moskovských súdov. Príbuzní vychádzajú z predpokladu, že bol otrávený, čo mohlo byť varovaním alebo pokusom o vraždu, uviedol Bizilj s tým, že rodina požiadala spriaznenú berlínsku organizáciu o pomoc. Prevoz do Nemecka bol podľa neho dohodnutý aj s úradom spolkovej kancelárky a ministerstvom zahraničných vecí.

Verzilova a ďalšie tri členky Pussy Riot odsúdili v polovici júla na 15-dňové väzenie za narušenie finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale v Moskve. Podľa súdu porušili pravidlá platné pre divákov na športových podujatiach a zneužili policajné uniformy, v ktorých vbehli na ihrisko. Samotní aktivisti uviedli, že chceli takýmto spôsobom protestovať proti porušovaniu ľudských práv v Rusku.

Skupina Pussy Riot sa stala známou v roku 2012, keď jej členky krátko pred prezidentskými voľbami v Rusku vystúpili v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa s punkovou "modlitbou" proti prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Marija Aľochinová a ďalšia členka Nadežda Tolokonnikovová boli odsúdené na trest väzenia a v pracovných táboroch strávili takmer dva roky.